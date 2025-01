Salviniho strana navrhuje vystúpenie z WHO, opozícia je proti

Rím 23. januára (TASR) - Talianska pravicovo-populistická strana Liga - partner vo vláde premiérky Giorgie Meloniovej - vo štvrtok predložila zákon na vystúpenie Talianska zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Hovorkyňa Meloniovej, ktorej národno-konzervatívna strana Bratia Talianska (FdI) je v parlamente najsilnejšia, uviedla, že k návrhu zákona nateraz nemá stanovisko. Opozičné strany už medzičasom návrh na vystúpenie Talianska z WHO odsúdili.



K tejto situácii v Taliansku došlo len pár dní po tom, ako prezident USA Donald Trump avizoval vystúpenie USA z WTO.



Senátor za Ligu Claudio Borghi na margo WHO uviedol, že má "priveľa moci". Dodal, že príspevok Talianska do rozpočtu WHO by sa dal vynaložiť efektívnejšie. Podľa jeho slov ide o 100 miliónov eur ročne, ktoré by sa dali presunúť na zdravotníctvo v Taliansku alebo iné projekty, napr. so Spojenými štátmi.



Sandra Zampová, ktorá je senátorkou za stredoľavicovú Demokratickú stranu (PD) a počas pandémie pôsobila vo vedení ministerstva zdravotníctva, upozornila, že "pri ochrane verejného zdravia neexistuje žiadna suverenita, pretože vírusy a choroby nerešpektujú hranice."



Liga na čele s vicepremiérom Matteom Salvinim už roky stráca voličov v prospech strany vedenej Giorgiou Meloniovou. V reakcii na to sa Liga stále viac prikláňa k politickej pravici, ako ju stelesňuje Donald Trump.



O Trumpovu priazeň sa uchádza aj Meloniová, ktorá bola v pondelok 20. januára jediným lídrom EÚ na jeho inaugurácii.



Talianska premiérka zatiaľ nekomentovala žiadne z množstva Trumpových vyhlásení a statusov na sociálnych sieťach, ktoré zverejnil od svojho nástupu do funkcie prezidenta USA. Mnohé z Trumpom avizovaných alebo zvažovaných opatrení - najmä hrozba obchodných ciel a požiadavky na väčšie výdavky na obranu pre členské štáty NATO – môžu mať na zadlžené Taliansko veľký vplyv, poznamenáva AFP.