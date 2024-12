Salviniho zbavili obvinení v kauze zadržiavania migrantov

Rím 20. decembra (TASR) – Taliansky súd v piatok zbavil vicepremiéra Mattea Salviniho obvinení zo zneužitia úradnej moci a nezákonného zadržiavania migrantov na záchrannej lodi v roku 2019, keď bol ministrom vnútra. Prokuratúra preňho žiadala šesťročný trest. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr APA a AP.



Súd v sicílskom Palerme vyniesol verdikt po procese, ktorý trval viac ako tri roky. Voči rozhodnutiu je možné podať odvolanie.



Salvini v lete 2019 nariadil, aby lodi španielskej humanitárnej organizácie Open Arms neumožnili vplávať do prístavu na talianskom ostrove Lampedusa. Plavidlo so 147 migrantmi z Afriky tak uviazlo na mori, až kým mu po troch týždňoch na príkaz súdu nepovolili na tomto ostrove zakotviť.



Súčasný minister dopravy a líder pravicovo-populistickej strany Liga sa voči obvineniam zo zneužitia právomocí a odopretia slobôd migrantom neustále bránil s tvrdením, že konal v záujme ochrany hraníc Talianska. Proces označil za spolitizovaný.



Salvini ako minister vnútra presadzoval politiku "uzavretých prístavov" pre lode zachraňujúce migrantov v Stredozemnom mori a ich posádky obviňoval, že spolupracujú s prevádzačmi a lákajú do Talianska státisíce migrantov.