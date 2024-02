Sam Mendes bude režírovať štyri filmy o skupine The Beatles

Londýn 21. februára (TASR) - Britský režisér Sam Mendes nakrúti štyri samostatné filmy o skupine The Beatles, každý z pohľadu jedného z jej členov. TASR informáciu prevzala zo stredajšej správy stanice BBC News.



Paul McCartney, Ringo Starr a rodiny zosnulých Johna Lennona a Georgea Harrisona udelili súhlas a práva na použitie hudby The Beatles pre všetky štyri snímky.



Oscarový režisér je podľa vlastných slov "poctený, že môže vyrozprávať príbeh najväčšej rockovej kapely všetkých čias". Dodal, že je "nadšený, že môže spochybniť predstavu o tom, čo sa považuje za návštevu kina".



Filmy, ktoré vyrobia spoločnosti Sony Pictures a Neal Street Productions, sa dostanú do kín v roku 2027.



Zatiaľ nie je jasné, či budú všetky štyri filmy uvedené naraz alebo postupne. Sony Pictures však uviedla, že pôjde o "prelomový postup" premiérovania, ktorý bude oznámený neskôr.



Je to prvýkrát, čo skupina The Beatles a jej spoločnosť Apple Corps poskytli plné práva na životný príbeh a hudbu pre film so scenárom, uvádza sa vo vyhlásení.



Apple Corps uviedla, že avizované štyri nové filmy "podajú jedinečný príbeh každého člena skupiny The Beatles, pričom budú spojené pútavým a inovatívnym spôsobom".



Mendes (58) predtým režíroval filmy ako Americká krása (1999), Cesta do zatratenia (2002), Núdzový východ (2008), 1917 (2019), Impérium svetla (2022) či dve bondovky - Skyfall (2012) a Spectre (2015).