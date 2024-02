Šaman, ktorý chcel vyhnať Putina z Kremľa, zostáva na psychiatrii

Moskva/Praha 12. februára (TASR) - Jakutský šaman Alexandr Gabyšev, ktorý sa preslávil, keď sa pešo vydal do Moskvy, aby z Kremľa ako démona vyhnal prezidenta Vladimira Putina, zostáva na psychiatrickom oddelení s prísnym režimom.



Rozhodol o tom súd v meste Ussurijsk na ruskom Ďalekom východe, ktorý tým nevyhovel námietke obhajoby požadujúcej miernejšiu formu šamanovej izolácie.



Vo svojom spravodajstve o tom v pondelok informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorá doplnila, že v takýchto podmienkach v Rusku zadržiavajú sériových vrahov či kanibalov.



Po vyšetreniach, ktoré iniciovala služba FSB v Jakutsku, bol Gabyšev vyhlásený za nepríčetného.



Zneužívanie psychiatrie na politické účely je známe od sovietskych čias, keď viedlo k hospitalizovaniu sovietskych disidentov, ktorí v skutočnosti netrpeli žiadnymi problémami v oblasti duševného zdravia.



Šaman Gabyšev sa stal známym na jar 2019, keď sa vydal z cestu z Jakutska do Moskvy, aby tam na Červenom námestí vykonal "obrad vyháňania Putina". Po ceste sa k nemu pridávali jeho sympatizanti i aktivisti.



Šamana zadržali na jeseň, keď už bol známy po celom Rusku, na hranici Buriatskej republiky a Irkutskej oblasti.



Neskôr bol umiestnený na psychoneurologickom oddelení a následne bolo proti nemu začaté trestné stíhanie za výzvy na extrémizmus.



V októbri 2021 mestský súd Gabyševovi nariadil povinnú liečbu v špeciálnej psychiatrickej nemocnici v Novosibirsku. Opäť ho obvinili z extrémizmu, ale aj z použitia násilia voči policajtom, ktorého sa údajne dopustil, keď ho prišli zatknúť.



V apríli 2022 Gabyševa previezli z psychiatrickej liečebne v Novosibirsku do Ussurijska.



Vlani v decembri okresný súd Prímorského kraja predĺžil povinnú liečbu šamana v špecializovanej nemocnici v Ussurijsku o ďalších šesť mesiacov.



Obhajoba sa proti tomu odvolala, pričom jej stanovisko podporila aj nemocnica. Šamanovo preradenie na miernejší typ liečby súdy zamietli celkovo už trikrát.



Obyvatelia Sibíri a Ďalekého východu po celý čas Gabyševovej internácie organizovali demonštrácie a ďalšie akcie na podporu Gabyševa.



V roku 2021 centrum pre ľudské práva Memorial zaradilo Gabyševa na zoznam politických väzňov. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International ho uznala za väzňa svedomia.



Od februára 2022, keď Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine, v Rusku stúpol počet politických väzňov na stovky. Títo ľudia častejšie ako iní väzni končia v trestných celách, kde sú návštevy a kontakty s príbuznými zakázané. Dokonca aj ľudskoprávni aktivisti majú problém sledovať osud každého politického väzňa.