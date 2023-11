Šaman, ktorý viedol dav na Kapitol, chce kandidovať do Kongresu

Washington 13. novembra (TASR) - Výtržník, z ktorého jeho odhalená hruď a rohatá kožušinová čapica urobili symbol útoku na Kapitol zo 6. januára roku 2021, má záujem kandidovať do Kongresu.



Ako v pondelok informovala agentúra AFP, Jacob Chansley, známy ako šaman a propagátor konšpiračných teórií QAnon, minulý týždeň vo štvrtok dal v štáte Arizona úradne zaevidovať svoje vyhlásenie o záujme stať sa kandidátom volieb do Kongresu. Zvažuje kandidovať za Libertariánsku stranu a na miesto, ktoré sa uvoľní po poslancovi Republikánskej strany.



Chansley, tiež známy ako Jake Angeli, bol medzi prvými zo stoviek výtržníkov, ktorí v januári 2021 prenikli do budovy Kapitolu - práve v čase, keď tam poslanci potvrdzovali víťazstvo Joea Bidena nad Donaldom Trumpom v prezidentských voľbách v roku 2020.



Pred súdom sa Chansley priznal k jedinému trestnému činu - k mareniu úradného konania - a bol odsúdený na 41 mesiacov väzenia, z ktorého ho prepustili predčasne v máji tohto roku.



Chansley pred súdom vypovedal, že spolu so stúpencami bývalého republikánskeho prezidenta USA Donalda Trumpa vtrhol do rokovacej sály a zaujal miesto vtedajšieho viceprezidenta USA Mikea Pencea, pričom na jeho pulte nechal odkaz: "Je to len otázka času. Spravodlivosť prichádza".



Pred súdom však Chansley uznal, že pochybil, keď vstúpil do Kapitolu, a dodal, že toto jeho konanie sa nedá ospravedlniť.



"Čestní ľudia priznávajú, keď sa mýlia. Mýlil som sa, keď som vstúpil do Kapitolu. Nemal som žiadnu zámienku. Nie som povstalec. Určite nie som vnútroštátny terorista," povedal Chansley na súde.



Chansley bol jedným z viac ako 1100 ľudí obvinených z útoku zo 6. januára, ktorý mal za následok oddialenie potvrdenia Bidenovho vo voľbách o niekoľko hodín.



Právnik Albert Watkins, ktorý Chansleyho pred súdom zastupoval, uviedol, že jeho klient dlhodobo trpí poruchou osobnosti a jeho konanie zo 6. januára 2021 ho úprimne mrzí.



Chansley, aktivista a propagátor konšpiračných teórií, ktorý sa zúčastňoval na protrumpovských manifestáciách, vtrhol do budovy Kapitolu vyzbrojený oštepom s pripevnenou americkou zástavou a na tvári mal bielou, červenou a modrou farbou namaľovaný motív z americkej vlajky.