Šamchání: Rokovania nevyústili do rovnováhy v záväzkoch USA a Iránu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Teherán 6. februára (TASR) - Washington a Teherán zatiaľ nedokázali dosiahnuťvo svojich záväzkoch, o ktorých sa rokuje počas viedenských rozhovorov zameraných na oživenie jadrovej dohody uzavretej medzi Iránom a svetovými mocnosťami v roku 2015.uviedol na sociálnej sieti Twitter tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Šamchání.Rokovania vo Viedni sa obnovili na jar minulého roku a ich účastníkmi sú Irán a zástupcovia Nemecka, Číny, Francúzska, Británie a Ruska. Spojené štáty, ktoré od dohody v roku 2018 odstúpili, sa na rokovaní zúčastňujú nepriamo. Koordinátorom rokovaní je Európska únia. Rozhovory sa zameriavajú na štyri okruhy problémov: zrušenie sankcií, jadrovú otázku, overovanie a získanie záruk.Po mesiacoch, keď vo Viedni vládla patová situácia, sa v posledných týždňoch podarilo dosiahnuť istý pokrok, čo opatrne konštatovali všetky zainteresované strany.Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že sťahuje sankcie uvalené na iránsky civilný jadrový program v rámcikroku, ktorý je potrebný na návrat USA k jadrovej dohode z roku 2015.Zrieknutie sa sankcií umožní ďalším krajinám a spoločnostiam v mene podpory bezpečnosti a nešírenia zbraní zúčastniť sa na iránskom civilnom jadrovom programe bez toho, aby boli voči nim uvalené americké sankcie. Civilný jadrový program sa týka tiež zvyšujúcich sa zásob obohateného uránu islamskej republiky.Irán tento krok USA označil za dobrú správu, ale súčasne deklaroval, žepre návrat k jadrovej zmluve. Uviedol to v sobotu iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján, ktorý pripomenul, že Teherán od USA potrebuje v prvom rade záruky, že od prípadnej dohody opäť nedostúpi tak, ako to v roku 2018 urobila administratíva vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa.dodal Abdollahján s tým, žeIránsky minister zahraničných vecí sa v sobotu večer stretol so šéfom európskej diplomacie Josepom Borrelom, ktorý následne vyhlásil, že očakáva, že