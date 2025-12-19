< sekcia Zahraničie
Samit EÚ: Pri reparačnej pôžičke sa rieši otázka solidarity
Euractiv s odkazom na dva diplomatické zdroje uvádza, že diskusia lídrov sa zameriava na slovo „neobmedzená“, ktoré je v návrhu textu v zátvorkách.
Autor TASR
Brusel 18. decembra (TASR) - Lídri členských krajín EÚ vo štvrtok večer v Bruseli dostali na posúdenie nový kompromisný návrh o reparačnej pôžičke pre Ukrajinu. Súbor návrhov, na ktorý upozornil portál Euractiv.com, obsahuje znenie o „plnej (a neobmedzenej) solidarite a rozdelení rizika“ zo strany členských štátov s tými členskými krajinami a finančnými inštitúciami EÚ, ktoré držia zmrazené ruské aktíva. Magazín Politico vzápätí informoval, že tento návrh sa neteší veľkej obľube, informuje spravodajca TASR.
Euractiv s odkazom na dva diplomatické zdroje uvádza, že diskusia lídrov sa zameriava na slovo „neobmedzená“, ktoré je v návrhu textu v zátvorkách. „Neobmedzená solidarita“ by totiž znamenala, že krajiny EÚ by mohli mať povinnosť pokryť potreby Belgicka, kde sa nachádza najväčšia časť zmrazených aktív, neobmedzenou sumou peňazí nad rámec hodnoty samotnej pôžičky, ktorá by mohla dosiahnuť 210 miliárd eur, keďže v hre sú aj úroky z uvedenej pôžičky.
Časť textu o solidarite bola rozšírená z rannej verzie na samostatný odsek, ktorého časť uvádza: „Európska rada uznáva, že niektoré členské štáty sú ako hostiteľské krajiny finančných inštitúcií, ktoré držia aktíva a rezervy Centrálnej banky Ruska, obzvlášť znepokojené“.
Podľa posledných správ portálu Politico sa však požiadavky Belgicka na „neobmedzené finančné záruky“ pre uvoľnenie balíka pomoci pre Ukrajinu vo výške 210 miliárd eur, netešia veľkej obľube. Pre portál to uviedli traja nemenovaní diplomati z prostredia rokovaní.
Slová v zátvorkách o neobmedzenej solidarite pravdepodobne neprežijú noc, upozornil jeden z diplomatov, čím potvrdil predošlé fámy, že členské krajiny nechcú akýsi „bianko šek“ v prospech Belgicka. Vláda v Bruseli sa totiž bojí, že siahanie na ruské zmrazené aktíva povedie k súdnej žalobe zo strany Ruska.
„Len málo krajín by s radosťou premenilo svoj štátny rozpočet na bezodnú studňu peňazí, z ktorej by Belgicko mohlo piť,“ opísal obrazne situáciu nemenovaný diplomat pre Politico.
Využitie zmrazených ruských aktív v rámci reparačnej pôžičky pre Ukrajinu je podľa portálu Euractiv v súčasnosti jedinou konkrétnou možnosťou, o ktorej sa diskutuje na úrovni EÚ. Lídri členských štátov by v Bruseli mali rozhodnúť o spôsobe financovania Ukrajiny v rokoch 2026 a 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
