Samit S3 riešil spoluprácu krajín či zlepšenie dopravného prepojenia

Slavkov pri Brne 5. marca (TASR) - Na stredajšom prezidentskom samite Slavkovského formátu (S3) riešili hlavy štátov vzájomnú spoluprácu Rakúska, Slovenska a Česka, možnosti zlepšenia dopravného prepojenia medzi krajinami či otázku inovácií. Diskutovali aj o medzinárodných výzvach. Prezident SR Peter Pellegrini zároveň po stretnutí potvrdil, že Slovensko bude mať po prevzatí predsedníctva v S3 v tomto roku záujem zorganizovať ďalšie stretnutie formátu na prezidentskej úrovni.



"Po prebratí líderstva v skupine S3 v polovici v tohto roka aj Slovensko a ja osobne sa zasadím o to, aby sme budúci rok približne v takomto čase mohli zorganizovať druhé stretnutie prezidentov krajín Slavkovského formátu... Aby sme z toho urobili už trvalú tradíciu, pretože si myslím, že tie efektívne výmeny majú svoj veľmi konkrétny a dôležitý význam," povedal Pellegrini.



Ocenil, že regióny medzi sebou vzájomne intenzívne spolupracujú, čo prináša ľuďom vyššiu kvalitu života. Zlepšiť podľa neho treba dopravné prepojenie medzi Slovenskom a Rakúskom. "Slovensko sa preto snaží pokročiť v projekte diaľnice D4 a cez Karpatský tunel pripojiť diaľničnú sieť z Rakúska cez tzv. projekt S8, ktorý by znamenal ďalšie prepojenie," ozrejmil. SR chce tiež podľa jeho slov modernizovať železničnú trať do Rakúska aj Česka a byť súčasťou vysokorýchlostného prepojenia metropol krajín.



Prezidenti hovorili aj o cezhraničnej spolupráci zdravotnej záchrannej služby (ZZS). Pellegrini podotkol, že zmluvu Slovenska s Rakúskom už ratifikoval. Verí, že čoskoro tak urobí aj rakúska strana, aby bola zmluva definitívne uzavretá. Rovnako sa podľa neho pripravuje spolupráca s Českou republikou, kde je potrebné začať ratifikačný proces.



Lídri sa venovali aj medzinárodným otázkam. Zhodujú sa, že je prioritou každého národa zaistenie bezpečnosti. Uvedomujú si tiež potrebu zvýšenia obranyschopnosti NATO. Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen zdôraznil, že je potrebné posilniť európsku spoluprácu, k čomu môže dopomôcť aj S3. Poznamenal, že krajiny majú viaceré spoločné záujmy v multilaterálnych, ale aj bilaterálnych vzťahoch. Vyzdvihol vysokú kvalitu cezhraničnej spolupráce Rakúska, Slovenska a Česka. Podľa vlastných slov si je istý, že v budúcnosti budú cezhraničné vzťahy krajín ešte užšie.



Na samite sa prezidenti stretli aj so študentmi stredných škôl z prihraničných regiónov zo všetkých troch krajín, ktorí sú autormi úspešných projektov v oblasti inovácií a nových technológií. Český prezident Petr Pavel vyzdvihol úroveň projektov aj spôsob uvažovania študentov. Považuje to za predpoklad, aby EÚ technicky nezaostávala a zostala konkurencieschopná.