< sekcia Zahraničie
Samospráva Istanbulu zakročila proti pouličným psom, zakáže kŕmenie
Tieto nové opatrenia podľa DPA taktiež smerujú k urýchlenému odchytu a kastrácii psov bez majiteľov a k ich umiestňovaniu do útulkov.
Autor TASR
Istanbul 24. novembra (TASR) - Kŕmenie pouličných psov bude v Istanbule v budúcnosti zakázané a psy budú mať zakázaný vstup do verejných priestorov v tejto tureckej metropole, rozhodli o tom v pondelok orgány v provincii Istanbul. Neuviedli žiadne podrobnosti o možných opatreniach v prípade porušenia týchto zákazov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa provinčných orgánov s cieľom zabrániť šíreniu škodcov a znečisťovaniu životného prostredia budú mať pouličné psy zakázaný vstup na chodníky, do zdravotníckych a vzdelávacích zariadení, na letiská, do svätýň, parkov a záhrad.
Tieto nové opatrenia podľa DPA taktiež smerujú k urýchlenému odchytu a kastrácii psov bez majiteľov a k ich umiestňovaniu do útulkov. Za uplatňovanie nových pravidiel budú zodpovedné miestne samosprávy.
Otázka týkajúca sa pouličných psov v Turecku sa stala kontroverznou od júla 2024, keď poslanci schválili zákon, ktorý v určitých prípadoch povoľuje usmrtenie túlavých psov. V tureckých uliciach údajne žijú štyri milióny psov. Miestne samosprávy môžu byť teraz prinútené odchytiť voľne sa pohybujúcich psov a umiestniť ich do útulkov.
Podľa provinčných orgánov s cieľom zabrániť šíreniu škodcov a znečisťovaniu životného prostredia budú mať pouličné psy zakázaný vstup na chodníky, do zdravotníckych a vzdelávacích zariadení, na letiská, do svätýň, parkov a záhrad.
Tieto nové opatrenia podľa DPA taktiež smerujú k urýchlenému odchytu a kastrácii psov bez majiteľov a k ich umiestňovaniu do útulkov. Za uplatňovanie nových pravidiel budú zodpovedné miestne samosprávy.
Otázka týkajúca sa pouličných psov v Turecku sa stala kontroverznou od júla 2024, keď poslanci schválili zákon, ktorý v určitých prípadoch povoľuje usmrtenie túlavých psov. V tureckých uliciach údajne žijú štyri milióny psov. Miestne samosprávy môžu byť teraz prinútené odchytiť voľne sa pohybujúcich psov a umiestniť ich do útulkov.