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Samospráva zverejnila návrh rozpočtu mesta na rok 2027
Súčasťou návrhu sú aj opatrenia na posilnenie príjmovej časti rozpočtu. Mesto navrhuje upraviť vybrané sadzby dane z nehnuteľností a príspevky pre školy a školské zariadenia.
Autor TASR
Banská Bystrica 28. novembra (TASR) - Samospráva Banskej Bystrice zverejnila na pripomienkovanie návrh rozpočtu mesta na rok 2027, ku ktorému sa môže vyjadriť aj verejnosť. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že obyvatelia tak môžu urobiť do 7. decembra.
Súčasťou návrhu sú aj opatrenia na posilnenie príjmovej časti rozpočtu. Mesto navrhuje upraviť vybrané sadzby dane z nehnuteľností a príspevky pre školy a školské zariadenia. Zmeny sa dotknú aj úhrad za poskytovanie sociálnych služieb. „Podstatné je zdôrazniť, že nejde o rovnakú situáciu ako pred štyrmi rokmi, keď bolo potrebné výraznejšie upraviť dane a poplatky po dlhšom období ich nezvyšovania,“ objasnila hovorkyňa s tým, že aktuálny návrh vychádza z vývoja inflácie za uplynulé štyri roky. Pri dani z nehnuteľností navrhujú úpravu vybraných sadzieb o kumulatívnu mieru inflácie za roky 2023 až 2026, ktorá predstavuje približne 22,39 percenta.
Aj pri príspevkoch pre školy a školské zariadenia navrhujú zvýšenie približne o 22,39 percenta, ktoré zodpovedá kumulatívnej inflácii za rovnaké obdobie. „V prípade sociálnych služieb sú dôvodom úpravy výšky úhrad okrem inflácie za roky 2024 až 2026 aj zmeny vyplývajúce z reformy ich financovania zo strany štátu,“ spomenula. Poplatok za komunálny odpad ani miestny poplatok za rozvoj mesto zvyšovať neplánuje.
Primátor Ján Nosko podotkol, že aktuálne zverejnený návrh rozpočtu, ktorý predkladajú na verejné pripomienkovanie, už zohľadňuje predpokladané príjmy z navrhovaných úprav. Podľa neho je to ďalšia etapa rozpočtového procesu. „Samotný návrh rozpočtu, ako aj návrhy príslušných všeobecne záväzných nariadení budú predmetom ďalšieho prerokovania a rozhodovania mestského zastupiteľstva (MsZ),“ doplnil.
Marhefková poznamenala, že v rámci prípravy návrhu rozpočtu sa zaoberali aj podnetmi a prioritami, ktoré novozvolení poslanci MsZ predstavili na pracovných stretnutiach. „V rozsahu, ktorý umožňujú aktuálne finančné možnosti mesta, sme ich zohľadnili pri ďalšom spracovaní návrhu,“ konštatovala. Návrh rozpočtu nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.
Súčasťou návrhu sú aj opatrenia na posilnenie príjmovej časti rozpočtu. Mesto navrhuje upraviť vybrané sadzby dane z nehnuteľností a príspevky pre školy a školské zariadenia. Zmeny sa dotknú aj úhrad za poskytovanie sociálnych služieb. „Podstatné je zdôrazniť, že nejde o rovnakú situáciu ako pred štyrmi rokmi, keď bolo potrebné výraznejšie upraviť dane a poplatky po dlhšom období ich nezvyšovania,“ objasnila hovorkyňa s tým, že aktuálny návrh vychádza z vývoja inflácie za uplynulé štyri roky. Pri dani z nehnuteľností navrhujú úpravu vybraných sadzieb o kumulatívnu mieru inflácie za roky 2023 až 2026, ktorá predstavuje približne 22,39 percenta.
Aj pri príspevkoch pre školy a školské zariadenia navrhujú zvýšenie približne o 22,39 percenta, ktoré zodpovedá kumulatívnej inflácii za rovnaké obdobie. „V prípade sociálnych služieb sú dôvodom úpravy výšky úhrad okrem inflácie za roky 2024 až 2026 aj zmeny vyplývajúce z reformy ich financovania zo strany štátu,“ spomenula. Poplatok za komunálny odpad ani miestny poplatok za rozvoj mesto zvyšovať neplánuje.
Primátor Ján Nosko podotkol, že aktuálne zverejnený návrh rozpočtu, ktorý predkladajú na verejné pripomienkovanie, už zohľadňuje predpokladané príjmy z navrhovaných úprav. Podľa neho je to ďalšia etapa rozpočtového procesu. „Samotný návrh rozpočtu, ako aj návrhy príslušných všeobecne záväzných nariadení budú predmetom ďalšieho prerokovania a rozhodovania mestského zastupiteľstva (MsZ),“ doplnil.
Marhefková poznamenala, že v rámci prípravy návrhu rozpočtu sa zaoberali aj podnetmi a prioritami, ktoré novozvolení poslanci MsZ predstavili na pracovných stretnutiach. „V rozsahu, ktorý umožňujú aktuálne finančné možnosti mesta, sme ich zohľadnili pri ďalšom spracovaní návrhu,“ konštatovala. Návrh rozpočtu nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta.