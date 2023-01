Samovražedné drony zaútočili na základňu USA v Sýrii

Damask 20. januára (TASR) - Trojica samovražedných dronov zaútočila v piatok na americkú základňu at-Tanf na východe Sýrie a zranila dvoch sýrskych opozičných bojovníkov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Pri útoku neutrpeli zranenia žiadni Američania a nie je jasné, kto bol jeho organizátorom. Podobné operácie v minulosti v tomto regióne robili Iránom podporovaní bojovníci. V oblasti sú tiež aktívne aj donedávna spiace bunky extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Dva z dronov boli zostrelené a tretí zasiahol komplex základne at-Tanf, kde sa stretávajú hranice Sýrie, Iraku a Jordánska, spresnila armáda USA. Dron, ktorý zasiahol budovu, zranil dvoch členov Slobodnej sýrskej armády. Následne ich ošetrili zdravotníci.



Opozičná organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii oznámila, že útok zrejme podnikli Iránom podporovaní bojovníci, ktorí pôsobia v rôznych častiach vojnou trpiacej Sýrie.



"Útoky tohto druhu sú neprijateľné - vystavujú našich vojakov a našich partnerov nebezpečenstvu a ohrozujú boj proti IS," povedal hovorca americkej armády Joe Buccino.



V Sýrii pôsobí približne 900 amerických vojakov.