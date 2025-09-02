Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Samovražedný útočník sa odpálil na mítingu, zabil najmenej 11 ľudí

K explózii došlo vo večerných hodinách miestneho času.

Autor TASR
Kvéta 2. septembra (TASR) - Najmenej 11 ľudí prišlo v utorok o život po tom, čo samovražedný atentátnik aktivoval výbušninu na politickom mítingu v nepokojmi zmietanej provincii Balúčistán na juhozápade Pakistanu. S odvolaním sa na miestnych predstaviteľov o tom informuje agentúra AFP, píše TASR.

K explózii došlo vo večerných hodinách miestneho času. Zranenia utrpelo najmenej 18 ďalších ľudí.

Míting sa konal na parkovisku štadióna v Kvéte, hlavnom meste provincie Balúčistán, kde sa zhromaždili stovky členov Balúčistanskej národnej strany (BNP), citovala AFP nemenovaných predstaviteľov, ktorí sa vyjadrili pod podmienkou zachovania anonymity.

Balúčistán je rozlohovo najväčšou pakistanskou provinciou, je však najredšie osídlená, a hraničí s Iránom.
.

