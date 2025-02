Samovražedný útočník sa odpálil pred bankou v Afganistane,zabil 5 ľudí

Kábul 11. februára (TASR) - Samovražedný útočník sa v utorok odpálil pred bankou v meste Kundúz v rovnomennej provincii na severe Afganistanu. Zabil pritom piatich ľudí vrátane príslušníkov talibanských bezpečnostných síl a zranil ďalších siedmich. Oznámila to tamojšia polícia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Terčom útoku bol dav ľudí čakajúcich pred bankou na vyplatenie mzdy. Útočník mal na sebe improvizované výbušné zariadenie, ktoré aj sám odpálil. Podľa vyhlásenia polície pri tom usmrtil civilistov, štátnych zamestnancov aj príslušníkov talibanských bezpečnostných síl.



K zodpovednosti za útok sa bezprostredne neprihlásila nijaká teroristická organizácia. Polícia informovala, že na objasnení prípadu spolupracuje s príslušnými orgánmi s cieľom dolapiť a potrestať ďalších možných páchateľov.



AFP pripomína, že vlani v marci zabil samovražedný útočník najmenej troch ľudí, keď sa odpálil pred bankou v meste Kandahár na juhu Afganistanu. K tomuto útoku sa prihlásila miestna pobočka teroristickej organizácie Islamského štátu (IS).



Odkedy sa Taliban dostal v auguste 2021 opätovne k moci v Afganistane, pričom zosadil vládu podporovanú USA, tam počet bombových útokov vrátane samovražedných výrazne klesol. V krajine sú však naďalej aktívne viaceré ozbrojené skupiny vrátane IS, ktoré sa uchyľujú aj k bombovým útokom.