Samovražedný útok na guvernéra Afganistanu usmrtil 8 ľudí a 30 zranil

Kábul 5. októbra (TASR) - Najmenej osem ľudí zahynulo a približne 30 ľudí utrpelo zranenia pri pondelkovom samovražednom bombovom útoku automobilom na východe Afganistanu. Cieľom útoku bol konvoj tamojšieho guvernéra, informovala agentúra AP.



Zdravotný stav guvernéra Rahmatulláha Jármala nebol bezprostredne známy. Afganské úrady sa odmietli vyjadriť k miestnym správam, že guvernér utrpel ľahké zranenia.



Medzi mŕtvymi sú štyria civilisti a štyria guvernérovi ochrankári, pričom zranenia utrpelo 28 civilistov a dvaja strážcovia, uviedlo afganské ministerstvo vnútra



K útoku sa bezprostredne neprihlásila žiadna organizácia. V oblasti však aktívne pôsobia hnutia Islamský štát a Taliban, ktoré už v minulosti útočili proti afganským vládnym predstaviteľom, vojenským zložkám a civilistom.



K útoku došlo v čase, keď medzi afganskou vládou a Talibanom prebieha v Katare mierový dialóg.



Tieto vôbec prvé rozhovory afganskej vlády s Talibanom, ktorý dlhé roky dialóg s Kábulom odmietal, sa začali 12. septembra v katarskej metropole Dauha. Sú súčasťou dohody, ktorú vo februári v Dauhe podpísali s Talibanom Spojené štáty.



V Afganistane bolo od januára do júna tohto roka zabitých 1282 civilistov; ďalších 2176 ľudí utrpelo v tom istom období zranenia. Vyplýva to zo správy misie OSN v Afganistane (UNAMA), zverejnenej koncom júla.



Predmetné údaje však zároveň predstavujú 13-percentný pokles v počtoch zabitých a zranených nahlásených za to isté obdobie v roku 2019.