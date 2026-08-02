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Samovražedný útok na policajnú stanicu v Pakistane má 14 obetí
Samovražedný atentátnik sa pokúsil vstúpiť do policajnej stanice, no policajti ho zastavili pri hlavného vchodu.
Autor TASR,aktualizované
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Péšávar 2. augusta (TASR) — Najmenej 14 ľudí, prevažne civilistov a policajtov, zahynulo a viac ako 20 ďalších utrpelo zranenia pri nedeľňajšom samovražednom bombovom útoku v meste Kabal v okrese Svát ležiacom na severe Pakistanu. Informovala to agentúra AP odvolávajúca sa na náčelníka miestnej polície Umara Chána. Podľa neho je medzi mŕtvymi deväť civilistov a päť policajtov.
Pakistanský prezident Ásif Alí Zardárí a premiér Šahbáz Šaríf bombový útok odsúdili. V samostatných vyhláseniach vyjadrili sústrasť rodinám obetí a nariadili úradom, aby zabezpečili, že zranení dostanú čo najlepšiu lekársku starostlivosť. Tiež zdôraznili, že boj proti terorizmu v Pakistane bude pokračovať až kým nebude vykorenený.
Polícia predtým uviedla, že útočník odpálil výbušnú vestu na rušnej križovatke neďaleko policajnej stanice. Samovražedný atentátnik sa pokúsil vojsť do stanice, no policajti ho zastavili neďaleko hlavného vchodu.
Neďaleko policajnej stanice sa v tom čase konal protest občianskych aktivistov, ktorí požadovali koniec násilností v oblasti. Rečníci úradom vyčítali, že proti militantom nepostupujú dôrazne. Miestni obyvatelia chcú podľa nich žiť bez strachu po rokoch násilia, ktoré región poznačilo.
K útoku sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. Odohral sa v Údolí Svát v provincii Chajbar Paštúnchvá, kde bezpečnostné zložky bojujú s narastajúcou aktivitou islamistickej militantnej skupiny Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), ktorá je zodpovedná za mnohé útoky na civilistov a bezpečnostné sily. Údolie bolo kedysi baštou islamských militantov, ktorí zaviedli prísny výklad islamského práva šaría, kým pakistanská armáda v roku 2007 nespustila rozsiahlu operáciu, ktorá ich odtiaľ vytlačila.
Islamabad opakovane obviňuje militantov pôsobiacich v pohraničných oblastiach z toho, že prichádzajú z územia Afganistanu. Talibanom vedená vláda v Kábule tieto tvrdenia odmieta. Napätie medzi oboma krajinami v posledných mesiacoch vyústilo do ozbrojených incidentov a náletov pakistanských síl na územie Afganistanu, pri ktorých podľa tamojších úradov a OSN zahynuli desiatky civilistov.
Pakistanská armáda v piatok oznámila, že pri útokoch militantov a následných odvetných operáciách zahynulo od začiatku roka 819 príslušníkov bezpečnostných síl a civilistov a 2084 militantov.
Pakistanský prezident Ásif Alí Zardárí a premiér Šahbáz Šaríf bombový útok odsúdili. V samostatných vyhláseniach vyjadrili sústrasť rodinám obetí a nariadili úradom, aby zabezpečili, že zranení dostanú čo najlepšiu lekársku starostlivosť. Tiež zdôraznili, že boj proti terorizmu v Pakistane bude pokračovať až kým nebude vykorenený.
Polícia predtým uviedla, že útočník odpálil výbušnú vestu na rušnej križovatke neďaleko policajnej stanice. Samovražedný atentátnik sa pokúsil vojsť do stanice, no policajti ho zastavili neďaleko hlavného vchodu.
Neďaleko policajnej stanice sa v tom čase konal protest občianskych aktivistov, ktorí požadovali koniec násilností v oblasti. Rečníci úradom vyčítali, že proti militantom nepostupujú dôrazne. Miestni obyvatelia chcú podľa nich žiť bez strachu po rokoch násilia, ktoré región poznačilo.
K útoku sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. Odohral sa v Údolí Svát v provincii Chajbar Paštúnchvá, kde bezpečnostné zložky bojujú s narastajúcou aktivitou islamistickej militantnej skupiny Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), ktorá je zodpovedná za mnohé útoky na civilistov a bezpečnostné sily. Údolie bolo kedysi baštou islamských militantov, ktorí zaviedli prísny výklad islamského práva šaría, kým pakistanská armáda v roku 2007 nespustila rozsiahlu operáciu, ktorá ich odtiaľ vytlačila.
Islamabad opakovane obviňuje militantov pôsobiacich v pohraničných oblastiach z toho, že prichádzajú z územia Afganistanu. Talibanom vedená vláda v Kábule tieto tvrdenia odmieta. Napätie medzi oboma krajinami v posledných mesiacoch vyústilo do ozbrojených incidentov a náletov pakistanských síl na územie Afganistanu, pri ktorých podľa tamojších úradov a OSN zahynuli desiatky civilistov.
Pakistanská armáda v piatok oznámila, že pri útokoch militantov a následných odvetných operáciách zahynulo od začiatku roka 819 príslušníkov bezpečnostných síl a civilistov a 2084 militantov.