Samovražedný útok v Kandaháre si vyžiadal 20 obetí, tvrdí nemocnica

Kandahár 21. marca (TASR) — Najmenej 20 ľudí zahynulo vo štvrtok pri samovražednom útoku v meste Kandahár ležiacom na juhu Afganistanu. Tvrdia to predstavitelia miestnej nemocnice, zatiaľ čo vládnuce hnutie Taliban informovalo o troch mŕtvych a 12 zranených. Oznámila to agentúra AFP.



K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil, afganské ministerstvo vnútra ho však pripísalo islamistom z tzv. Islamského štátu (IS).



Útočník sa okolo 08.00 h miestneho času odpálil pred bankou v centre mesta medzi čakajúcimi ľuďmi, uviedol predstaviteľ provinčných úradov vymenovaný Talibanom. Všetky obete explózie sú civilisti.



Po výbuchu úrady uzavreli okolie miesta činu. Redaktor agentúry AFP však videl, ako do sanitiek prekladajú ľudí v bezvedomí alebo mŕtve telá.



Počet bombových a samovražedných útokov v Afganistane sa od návratu Talibanu k moci v auguste 2021 výrazne znížil. Hrozbu však naďalej predstavuje množstvo ďalších ozbrojených skupín vrátane regionálnej odnože IS.



Kandahár, kde vznikol Taliban, bol desaťročia baštou islamistov. Žije tam aj súčasný vodca Talibanu mulla Hajbatulláh Áchúndzáda.