Rusko: Samozvané republiky v ukrajinskom Donbase prijali nové ústavy

Moskva/Kyjev 30. decembra (TASR) - Donecká ľudová republika (DĽR) a Luhanská ľudová republika (LĽR), samozvané republiky na východe Ukrajiny v súčasnosti okupované a anektované Ruskom, prijali v piatok nové "ústavy", uviedli ruské médiá. TASR správu prevzala z denníka The Guardian, ktorý sa odvolal na ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS.



"Dnes sme účastníkmi historickej udalosti. Táto etapa znamená návrat Donbasu do lona ruskej kultúrno-historickej tradície, naplnenie našich nádejí, dosiahnutie cieľa, na ktorom sme pracovali dlhých osem rokov," citovali ruské médiá úradujúceho lídra DĽR Denisa Pušilina.



Za prijatie ústavy hlasovalo na schôdzi 76 poslancov a parlament LĽR prijal novú ústavu republiky jednomyseľným hlasovaním 43 poslancov, uvádza TASS.



Ruský prezident Vladimir Putin "anektoval" štyri ukrajinské oblasti – Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú – v septembri po fingovaných "referendách" o pričlenení sa k Rusku, pripomína The Guardian. Predtým však akúkoľvek formu legitímnej autority doneckej a luhanskej republike uznali len tri členské štáty Organizácie Spojených národov (OSN) – Rusko, Sýria a Severná Kórea.