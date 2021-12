San Maríno spustí očkovanie Sputnikom Light ako posilňovacou dávkou

Rím 11. decembra (TASR) - San Maríno začne od 22. decembra používať ruskú vakcínu Sputnik Light ako tretiu, posilňovaciu dávku proti koronavírusu. Pre agentúru TASS to v sobotu potvrdil Franco Cavalli z Inštitútu sociálneho zabezpečenia San Marína.



Cavalli uviedol, že na posilňovaciu dávku sa prihlásilo už takmer 300 ľudí.



Ruský fond priamych investícií (RFPI) ešte 23. novembra oznámil, že úrady San Marína autorizovali jednozložkovú vakcínu Sputnik Light. Do konca novembra dorazilo do San Marína prvých 4000 dávok vakcíny.



San Maríno je malý mestský štát v Taliansku a má približne 34.000 obyvateľov.