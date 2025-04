Sanácia zamoreného územia po požiari vlaku v Česku potrvá pol roka

Praha 23. apríla (TASR) - Sanácia územia zamoreného po februárovej havárii vlaku s benzénom pri Hustopečiach nad Bečvou bude podľa českého ministra životného prostredia Petra Hladíka trvať pol roka. Hoci opatrenia na zamedzenie ďalšiemu úniku benzénu fungujú, stále podľa ministra pretrvávajú dôvody, aby stav nebezpečenstva v tejto oblasti pokračoval. Povedal to v stredu po rokovaní krízového štábu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Mám dobrú správu, že uzavretie kontaminovanej zeminy a vôd larsenovou stenou funguje. Zároveň ale trvajú dôvody na pokračovanie stavu nebezpečenstva,“ povedal Hladík s tým, že na stredajšom rokovaní vlády predloží návrh hajtmana na jeho predĺženie o 30 dní. Stav nebezpečenstva podľa jeho slov umožňuje rýchlejšiu sanáciu zamorenej pôdy a vody a urýchľuje aj ďalšie procesy.



Avizoval tiež, že fáza intenzívnej sanácie by mala trvať šesť mesiacov. „To neznamená, že po šiestich mesiacoch by sme tú oblasť mohli považovať za definitívne dekontaminovanú, ale intenzívna fáza by mala prebiehať nasledujúceho pol roka, pričom potom sa budú vyhodnocovať ďalšie práce, ktoré tam budú potrebné,“ povedal šéf českého envirorezortu.



Na otázky verejnosti o tom, či je v okolí možné bez ohrozenia loviť ryby či záhradkárčiť, definitívne odpovedia príslušné úrady do polovice mája. „K tomu, na čo sa verejnosť pýta (či možnosť jesť zeleninu zo záhradiek, využívať plodiny poľnohospodárov atď.), už dnes možno na 99 percent konštatovať, že v tom žiadny problém nie je, ale definitívne to bude zodpovedané k 15. máju,“ dodal.



Železničná trať, na ktorej sa havária stala, je stále mimo prevádzky. Podľa ministra dopravy Martina Kupku by mohla byť obnovená do polovice júna tohto roka v prípade, ak sa nenaskytnú žiadne komplikácie. „S ohľadom na to, že každým dňom, keď je tá železnica mimo prevádzky, vznikajú ďalšie škody, snažíme sa ju čo najrýchlejšie obnoviť,“ povedal Kupka.



Dodal, že sa najskôr musí odťažiť kamenitý podklad pod koľajami a asi 70 centimetrov podkladovej zeminy, ktorá je kontaminovaná. Následne by sa mal položiť nový podklad a vrchná časť vrátane koľají a potom by malo dôjsť aj k obnove trakčného vedenia.