Sanae Takaičiová sa stala prvou ženskou premiérkou v Japonsku
Takaičová sa bude musieť vysporiadať s viacerými otázkami a problémami.
Autor TASR
Tokio 21. októbra (TASR) - Dolná komora parlamentu si v utorok zvolila za premiérku Japonska predsedníčku Liberálnodemokratickej strany (LDP) Sanae Takaičiovú. Politička sa tak stala prvou ženskou predsedníčkou vlády v histórii krajiny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Zvolenie Takaičovej je výsledkom koaličnej dohody medzi Japonskou Liberálnodemokratickou stranou (LDP) a Japonskou stranou obnovy (JIP), ktorú podpísali v pondelok na poslednú chvíľu – len deň pred hlasovaním dolnej komory parlamentu o jej vymenovaní. Ukončilo sa tak trojmesačné politické vákuum, ktoré vzniklo po odstúpení bývalého premiéra Šigera Išibu pre neúspech LDP v parlamentných voľbách.
Snahu Takaičiovej stať sa piatym predsedom vlády v krajine za posledných päť rokov ešte nedávno ohrozil rozpad vládnej koalície LDP so stranou Komeitó po 26 rokoch. Bývalý koaličný partner okrem iného uviedol, že LDP sa nepostavila uspokojivo k škandálu s nepriznanými peniazmi pre svoju kampaň.
Komeitó znepokojila aj predchádzajúca ostrá rétorika Takaičiovej voči Číne a jej pravidelné návštevy šintoistickej svätyne Jasukuni zasvätenej vojakom a civilistom, ktorí zomreli v boji za japonského cisára. Na zozname uctievaných vo svätyni sa nachádzajú aj vojnoví zločinci.
Novej koalícii LDP a JIP však v oboch komorách parlamentu chýbajú do väčšiny dva hlasy, Takaičiová preto bude musieť získať podporu ďalších opozičných strán, aby mohla prijať akýkoľvek zákon. To je podľa agentúry AP riziko, ktoré by mohlo spôsobiť nestabilitu a krátke trvanie jej vlády.
JIP podľa svojho predsedu Hirofumiho Jošimuru nebude zastávať ministerské posty v novom kabinete, kým sa strana nepresvedčí o partnerstve s LDP. Zloženie vlády má Takaičová predstaviť v priebehu utorka.
Takaičová sa bude musieť vysporiadať s viacerými otázkami a problémami. Okrem iného ju podľa AP tento týždeň čaká dôležitý politický prejav, rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a regionálne summity. V domácej politike tiež čelí rastúcim cenám a do konca decembra musí pripraviť opatrenia na oživenie ekonomiky.
