Šanca, že Holanďan sa nakazil hantavírusom v prístave, je veľmi nízka
Ushuaia 9. mája (TASR) - Šanca, že Holanďan, spájaný s vypuknutím hantavírusu na výletnej lodi MV Hondius, sa ním nakazil v argentínskom prístave Ushuaia, je podľa zdravotníckych predstaviteľov provincie takmer nulová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Juan Petrina, hlavný epidemiológ argentínskej provincie Ohňová zem (Tierra del Fuego), kde sa Ushuaia nachádza, v piatok na tlačovej konferencii uviedol, že jeho hodnotenie bolo založené okrem iného na inkubačnej dobe vírusu.
Holanďan a jeho manželka, ktorí obaja zomreli na následky hantavírusu, nastúpili na loď Hondius v prístave Ushuaia 1. apríla. Pred vyplávaním strávili v meste 48 hodín. Petrina poznamenal, že Holanďan prvýkrát prejavil príznaky vírusu o päť dní neskôr, 6. apríla, keď sa už nachádzali na mori.
„Časový rámec nezodpovedá možnej nákaze v meste Ushuaia,“ uviedol Petrina. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je inkubačná doba hantavírusu – teda čas medzi nakazením a nástupom príznakov – jeden až šesť týždňov. Zvyčajne to však trvá dva až tri týždne, povedala agentúre AFP technická pracovníčka WHO Anais Legandová.
Petrina uviedol, že úrady nedokázali potvrdiť správy o tom, že holandský pár, ktorý bol na pozorovaní vtákov v Južnej Amerike, navštívil skládku odpadu v meste Ushuaia, kde sa mohli nakaziť od hlodavcov.
Kmeň hantavírusu Andes, jediný, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka a ktorý bol potvrdený u niektorých nakazených, nebol v provincii Ohňová zem zaznamenaný od roku 1996.
Pár tiež pred začiatkom plavby cestoval aj po Čile, Uruguaji a iných častiach Argentíny. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že navštívili miesta, kde sa vyskytoval druh potkana, o ktorom je známe, že prenáša kmeň Andes.
Čile vylúčilo možnosť, že by sa nakazili práve tam.
