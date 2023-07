Sánchez a Leyenová: EÚ musí podporiť Ukrajinu a ekonomickú bezpečnosť

Madrid 3. júna (TASR) - EÚ musí aj naďalej významne podporovať Ukrajinu a pracovať v záujme zaistenia svojej ekonomickej bezpečnosti. Zhodli sa na tom v pondelok španielsky premiér Pedro Sánchez a šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas spoločnej tlačovej konferencie v Madride. Informuje o tom spravodajca TASR.



Von der Leyenová s kabinetom eurokomisárov pricestovala do Madridu pri príležitosti oficiálneho začiatku španielskeho predsedníctva v Rade EÚ.



Sánchez sa poďakoval EK za všetky kroky, ktoré pomohli Španielsku v posledných rokoch a v rôznych krízach. Španielska vláda chce podľa jeho slov pracovať pre EÚ v prospech ochrany životného prostredia, podpory priemyslu a zaistenia blahobytu pre občanov EÚ.



"Sme pripravení byť konštruktívnym partnerom v diskusiách a dosiahnuť konsenzus v čo najväčšom počte spisov do konca decembra," povedal.



Pri zmienke o ruskej agresii voči Ukrajine spresnil, že EÚ necúvne pri poskytovaní pomoci Kyjevu až do "dosiahnutia konečného víťazstva".



"Toto posolstvo som v sobotu osobne odovzdal Ukrajine a prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému v Kyjeve," pripomenul Sánchez.



V oblasti obchodu chce podľa jeho slov Španielsko využiť nadchádzajúci summit EÚ s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku v Bruseli na to, aby Únia mala v tejto oblasti viac spojencov.



Pri prechode na zelenú ekonomiku je Španielsko v súlade s s ambíciami EK. "Najlepším spôsobom bojovať proti klimatickým zmenám je nepopierať ich, ale vytvárať novú bezpečnú ekonomiku, príležitosti a inovácie, reindustrializovať a pritom zostať solidárni so všetkými členmi spoločnosti a na nikoho nezabudnúť," vysvetlil Sánchez.



V oblasti migrácie chcú Španieli pokračovať v úspechoch švédskeho predsedníctva.



Von der Leyenová upozornila, že Únia musí zdvojnásobiť podporu Ukrajine, ktorá aj napriek vojne vykazuje neskutočné prorerofermné úsilie. Tomu má poslúžiť aj nový nástroj vo výške 50 miliárd eur, spojený s revíziou viacročného finančného rámca (VFR). Vyjadrila nádej, že Španielsku na čele EÚ sa do konca roka podarí presadiť revíziu VFR. Vyslovila sa ďalšie sankcie a tlak na Rusko, vojenskú pomoc Ukrajine, kde je dôležité dosiahnuť konsenzus členských krajín na spoločných nákupoch v oblasti obrany a za medzinárodné stíhanie páchateľov vojnových zločinov na Ukrajine a využitie zmrazených ruských aktív pri obnove Ukrajiny.





