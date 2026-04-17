Sánchez a Lula vyzvali na poriadok rešpektujúci suverenitu štátov
Autor TASR
Madrid 17. apríla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez a brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v piatok na prvom španielsko-brazílskom summite v Barcelone vyzvali na mier, demokraciu a medzinárodnú spoluprácu. Obaja zároveň vyzvali na svetový poriadok, ktorý rešpektuje suverenitu štátov, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Zatiaľ čo iní znovu otvárajú rany, my ich chceme liečiť,“ povedal Sánchez na tlačovej konferencii.
„Sme svedkami nových pretekov v zbrojení,“ konštatoval Lula. „Úplne vám rozumiem, keď hovoríte 'nie vojne,'“ povedal španielskemu premiérovi.
Predseda španielskej vlády poznamenal, že vlády v Madride a Brazílii majú spoločný pohľad na svet charakterizovaný „obhajobou demokracie a rešpektovaním medzinárodného práva, ľudských práv a mieru“.
Podľa španielskej vlády je tento summit o „obrane demokracie a multilateralizmu“.
Lula a Sánchez podpísali dohody o kritických surovinách, posilnení bilaterálnej spolupráce v oblasti vedy, technológií a inovácií, ako aj rodovej rovnosti a boji proti násiliu páchanému na ženách. Agentúra AP informuje, že lídri podpísali 15 takýchto dohôd.
Portál Euronews informuje, že španielsky premiér a brazílsky prezident sú kritickí voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý obom krajinám pohrozil uvalením ciel.
Na sobotňajšom podujatí „In Defence of Democracy“ (Na obranu demokracie) sa pravdepodobne zúčastnia aj kolumbijský prezident Gustavo Petro, mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, prezident Juhoafrickej republiky Cyril Ramaphosa a predseda Európskej rady António Costa.
Súbežne bude prebiehať aj podujatie s názvom „Global Progressive Mobilisation“ (Globálna progresívna mobilizácia), na ktorom sa zúčastnia zástupcovia z približne 40 krajín.
