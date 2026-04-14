Sánchez: Čína môže byť významná pri riešení vojny na Blízkom východe
Španielsky líder sa stretol s prezidentom počas druhého dňa svojej návštevy v Číne, v rámci ktorej sa premiér snaží posilniť pozíciu Španielska ako mosta medzi Pekingom a Európskou úniou.
Autor TASR
Peking 14. apríla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v utorok vyhlásil, že Čína by mohla zohrávať významnú úlohu pri riešení vojny na Blízkom východe po tom, čo iránski a americkí vyjednávači nedokázali dosiahnuť dohodu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Čína by mohla zohrávať dôležitú úlohu pri hľadaní diplomatického riešenia vojny a prispieť k stabilite a mieru,“ povedal Sánchez na tlačovej konferencii v Pekingu po rokovaniach s prezidentom Si Ťin-pchingom. „Všetky národy – najmä tie, ktoré vedú dialóg a aktívne sa nezapájajú do tejto nelegálnej vojny – sú nielen vítané, ale aj absolútne nevyhnutné,“ zdôraznil Sánchez.
Španielsky líder sa stretol s prezidentom počas druhého dňa svojej návštevy v Číne, v rámci ktorej sa premiér snaží posilniť pozíciu Španielska ako mosta medzi Pekingom a Európskou úniou. Ekonomické vzťahy Číny so Spojenými štátmi a EÚ sú totiž napäté.
Si varoval pred návratom k „zákonom džungle“ v medzinárodných vzťahoch a vyzval na užšie hospodárske väzby so Španielskom, uvádzajú čínske štátne médiá. „Čína aj Španielsko sú krajiny s pevnými zásadami, ktoré presadzujú spravodlivosť. Mali by posilniť komunikáciu, upevniť vzájomnú dôveru a úzko spolupracovať, aby zabránili návratu zákonov džungle vo svete,“ povedal Si počas rokovaní vo Veľkej sále ľudu v Pekingu.
„Spôsob, akým krajina pristupuje k medzinárodnému právu a medzinárodnému poriadku, odzrkadľuje jej pohľad na svet, jej chápanie poriadku, jej hodnoty a jej zmysel pre zodpovednosť,“ skonštatoval Si. Peking a Madrid by mali „využiť príležitosti“ na spoluprácu v oblasti obchodu, nových zdrojov energie a technológií, dodal čínsky prezident.
