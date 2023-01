Sánchez: Európska únia musí zostať v podpore Ukrajiny jednotná

Davos 18. januára (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v utorok zdôraznil potrebu dlhodobej európskej jednoty v podpore Ukrajiny. Uviedol to v rozhovore pre televíziu CNN na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose.



"Potrebujú cítiť solidaritu, empatiu a odhodlanie celej Európskej únie. Budeme s Ukrajincami tak dlho, ako to bude potrebné," povedal.



Španielsky premiér predtým upozornil delegátov fóra v Davose, že je kľúčové, aby EÚ "bojovala proti zhnitým semienkam, ktoré (ruský prezident Vladimir) Putin zasadil" do ich krajín.



Ruský prezident má v Európe spojencov, ktorí skrývajú svoje sympatie a väzby k Putinovi, a ktorým treba zabrániť, aby zničili EÚ zvnútra, povedal Sánchez pre CNN.



Sánchez sa v prejave, ktorý predniesol v Davose, zaviazal bojovať proti zmieneným osobám s rovnakým zápalom ako Ukrajinci bojujú proti ruským silám, ale prostredníctvom iných zbraní.