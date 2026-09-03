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Sánchez: Exklávy Ceuta a Melilla ostanú navždy španielske
Sánchez sa pred Kongres postavil po prvýkrát od konca júla, keď desaťtisíce nelegálnych migrantov z Maroka prekročili hranice do Ceuty.
Autor TASR,aktualizované
Madrid 3. septembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez vo štvrtok v dolnej komore parlamentu vyhlásil, že severoafrické exklávy Ceuta a Melilla ostanú španielske „do konca čias“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Sánchez sa pred Kongres postavil po prvýkrát od konca júla, keď desaťtisíce nelegálnych migrantov z Maroka prekročili hranice do Ceuty. Premiér na začiatok svojho príhovoru pripomenul historické udalosti, ktoré definovali „španielskosť“ dvoch autonómnych miest na severe Afriky.
Odvolal sa najmä na mierovú zmluvu po španielsko-marockej vojne z roku 1860. „Po stáročia boli tieto mestá španielske a od tejto zmluvy sú nimi na základe diplomatickej dohody. Uisťujem vás, že ... nimi zostanú až do konca čias,“ vyhlásil.
Sánchez označil za neprijateľné slová dvoch marockých ministrov o zvrchovanosti nad Ceutou a Melillou a v tejto súvislosti si španielska diplomacia 21. augusta predvolala marockú veľvyslankyňu. Zároveň vyhlásil, že neexistujú dôveryhodné dôkazy o tom, že vpád migrantov do Ceuty zorganizovalo Maroko.
V médiách sa objavili správy, že španielska polícia popísala udalosti v Ceute ako „plánovaný“ hromadný vstup ľudí a v žiadnom prípade nie „spontánny“. Medzi organizátorov vpádu vraj patrili osoby napojené na marocké bezpečnostné zložky a udalosti vyžadovali plánovanie na vysokej úrovni ďaleko za kapacitami mafií.
Generálny riaditeľ španielskej polície Francisco Pardo následne ministrovi vnútra Fernandovi Grande-Marlaskovi povedal, že neexistuje správa, ktorá by pripisovala krízu marockým bezpečnostným zložkám.
Sánchez vo štvrtok v parlamente vyhlásil, že žiadna inštitúcia, „ani diplomatické služby, ani Európska komisia, ani žiaden medzinárodný orgán nepredložili španielskej vláde solídne dôkazy o tom, že Maroko incident naplánovalo alebo vykonalo“.
Údajná policajná správa v Španielsku vyvolala vlnu kritiky. Líder opozičnej Ľudovej strany (PP) Alberto Núñez Feijóo vládu obvinil zo zatajovania informácií a vyzval ju, aby si predvolala marockú veľvyslankyňu na vysvetlenie.
Feijóo v parlamente reagoval na Sánchezov prejav slovami, že vstup migrantov do Ceuty bola operácia, ktorá „prišla z Maroka, Maroko s ňou súhlasilo a existujú náznaky, že ju Maroko koordinovalo a vláda o tom vedela, pretože bola pred ňou varovaná“.
Sánchez podľa šéfa PP pri tomto možnom akte „hybridnej vojny“ stál „so založenými rukami“. Vyzval ho preto odstúpiť z funkcie kvôli „nekompetentnosti“, ak vopred o vstupe do Ceuty nevedel, alebo kvôli „spoluvine“, ak o nej vedel. Celá situácia podľa neho nebola krízou, ale „inváziou, ktorá pokračuje“.
Šéf strany Vox Santiago Abascal uviedol, že pokiaľ Sánchez nie je schopný brániť Španielsko, mal by odísť. Kritizoval premiérové slová, podľa ktorých bola spolupráca medzi Španielskom a Marokom počas krízy pozitívna.
Poslanec Gabriel Rufián z Republikánskej ľavice Katalánska (ERC) obvinil Maroko z organizácie vpádu do Ceuty v spolupráci USA, Izraelom a „španielskou pravicou a krajnou pravicou“ s cieľom zvrhnúť súčasnú vládu. Marockého kráľa Muhammada VI. nazval vrahom.
V mnohých mestách Španielska sa v stredu konali protesty proti spôsobu riešenia migračnej krízy v Ceute a žiadali nápravu situácie. Konali sa počas sviatku Deň Ceuty, ktorý má historický pôvod v roku 1415, ale tento rok ho nesprevádzali obvyklé oslavy.
V závere júla preniklo do malej španielskej exklávy susediacej s Marokom na severoafrickom pobreží približne 72.000 ľudí. Najmenej 90 z nich zahynulo. Väčšina migrantov sa následne vrátila alebo bola odvedená späť cez hranicu.
Sánchez sa pred Kongres postavil po prvýkrát od konca júla, keď desaťtisíce nelegálnych migrantov z Maroka prekročili hranice do Ceuty. Premiér na začiatok svojho príhovoru pripomenul historické udalosti, ktoré definovali „španielskosť“ dvoch autonómnych miest na severe Afriky.
Odvolal sa najmä na mierovú zmluvu po španielsko-marockej vojne z roku 1860. „Po stáročia boli tieto mestá španielske a od tejto zmluvy sú nimi na základe diplomatickej dohody. Uisťujem vás, že ... nimi zostanú až do konca čias,“ vyhlásil.
Sánchez označil za neprijateľné slová dvoch marockých ministrov o zvrchovanosti nad Ceutou a Melillou a v tejto súvislosti si španielska diplomacia 21. augusta predvolala marockú veľvyslankyňu. Zároveň vyhlásil, že neexistujú dôveryhodné dôkazy o tom, že vpád migrantov do Ceuty zorganizovalo Maroko.
V médiách sa objavili správy, že španielska polícia popísala udalosti v Ceute ako „plánovaný“ hromadný vstup ľudí a v žiadnom prípade nie „spontánny“. Medzi organizátorov vpádu vraj patrili osoby napojené na marocké bezpečnostné zložky a udalosti vyžadovali plánovanie na vysokej úrovni ďaleko za kapacitami mafií.
Generálny riaditeľ španielskej polície Francisco Pardo následne ministrovi vnútra Fernandovi Grande-Marlaskovi povedal, že neexistuje správa, ktorá by pripisovala krízu marockým bezpečnostným zložkám.
Sánchez vo štvrtok v parlamente vyhlásil, že žiadna inštitúcia, „ani diplomatické služby, ani Európska komisia, ani žiaden medzinárodný orgán nepredložili španielskej vláde solídne dôkazy o tom, že Maroko incident naplánovalo alebo vykonalo“.
Údajná policajná správa v Španielsku vyvolala vlnu kritiky. Líder opozičnej Ľudovej strany (PP) Alberto Núñez Feijóo vládu obvinil zo zatajovania informácií a vyzval ju, aby si predvolala marockú veľvyslankyňu na vysvetlenie.
Feijóo v parlamente reagoval na Sánchezov prejav slovami, že vstup migrantov do Ceuty bola operácia, ktorá „prišla z Maroka, Maroko s ňou súhlasilo a existujú náznaky, že ju Maroko koordinovalo a vláda o tom vedela, pretože bola pred ňou varovaná“.
Sánchez podľa šéfa PP pri tomto možnom akte „hybridnej vojny“ stál „so založenými rukami“. Vyzval ho preto odstúpiť z funkcie kvôli „nekompetentnosti“, ak vopred o vstupe do Ceuty nevedel, alebo kvôli „spoluvine“, ak o nej vedel. Celá situácia podľa neho nebola krízou, ale „inváziou, ktorá pokračuje“.
Šéf strany Vox Santiago Abascal uviedol, že pokiaľ Sánchez nie je schopný brániť Španielsko, mal by odísť. Kritizoval premiérové slová, podľa ktorých bola spolupráca medzi Španielskom a Marokom počas krízy pozitívna.
Poslanec Gabriel Rufián z Republikánskej ľavice Katalánska (ERC) obvinil Maroko z organizácie vpádu do Ceuty v spolupráci USA, Izraelom a „španielskou pravicou a krajnou pravicou“ s cieľom zvrhnúť súčasnú vládu. Marockého kráľa Muhammada VI. nazval vrahom.
V mnohých mestách Španielska sa v stredu konali protesty proti spôsobu riešenia migračnej krízy v Ceute a žiadali nápravu situácie. Konali sa počas sviatku Deň Ceuty, ktorý má historický pôvod v roku 1415, ale tento rok ho nesprevádzali obvyklé oslavy.
V závere júla preniklo do malej španielskej exklávy susediacej s Marokom na severoafrickom pobreží približne 72.000 ľudí. Najmenej 90 z nich zahynulo. Väčšina migrantov sa následne vrátila alebo bola odvedená späť cez hranicu.