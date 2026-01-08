Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sánchez: Madrid je ochotný vyslať mierové jednotky do Pásma Gazy

Španielsky premiér Pedro Sánchez. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Madrid 8. januára (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez vyhlásil vo štvrtok, že jeho krajina je pripravená vyslať jednotky na mierovú misiu do Pásma Gazy, „ak sa naskytne príležitosť“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Ak sa naskytne príležitosť, navrhnem parlamentu, aby sme vyslali mierové jednotky do Palestíny, akonáhle uvidíme, ako pokročiť v tejto úlohe urovnávania,“ povedal premiér na stretnutí španielskych veľvyslancov v Madride. „Samozrejme, nezabudli sme na Palestínu a Pásmo Gazy... Španielsko sa musí aktívne podieľať na obnovení nádeje v Palestíne. Situácia tam zostáva neúnosná,“ skonštatoval. Sánchez zároveň zopakoval svoju podporu vyslaniu mierových síl na Ukrajinu.

Španielska vláda uznala existenciu Palestínskeho štátu v roku 2024 a patrí medzi najhlasnejších kritikov izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy po útoku Hamasu na juh Izraela 7. októbra 2023. Koncom minulého roka Sánchez pri stretnutí v Madride s prezidentom Palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbásom vyzval na zvýšenie povedomia o „dramatickej situácii“ Palestínčanov.
