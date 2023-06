Sánchez navštívi Kyjev v deň začiatku predsedníctva Španielska v EÚ

Brusel 30. júna (TASR) - Španielsko cez víkend preberie rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie a španielsky premiér Pedro Sánchez pri tejto príležitosti navštívi Kyjev, aby vyjadril podporu krajín Európy pre Ukrajinu. Vo štvrtok to uviedla Sánchezova kancelária. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Sánchez "odštartuje predsedníctvo EÚ v sobotu 1. júla návštevou Ukrajiny, aby jej svojou prítomnosťou vyjadril trvalú podporu Únie", uvádza sa vo vyhlásení.



O zámere navštíviť Kyjev Sánchez informoval na summite EÚ v Bruseli, na ktorom sa prostredníctvom videohovoru zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Španielsko bude na čele Rady EÚ od 1. júla do 31. decembra. Táto funkcia rotuje medzi všetkými 27 členskými štátmi Únie. V súčasnosti ako predsednícka krajina dosluhuje Švédsko.



Predsednícka funkcia v Rade EÚ Španielsku umožní viesť väčšinu stretnutí na európskej úrovni či ovplyvňovať agendu a priority diskutovaných tém.



Zelenskyj na summite v Bruseli vyhlásil, že "Sánchezova návšteva v Kyjeve veľa hovorí o dôležitosti... pre našu Európu a pre kandidátsky štatút Ukrajiny do EÚ".



Agentúra AFP pripomína, že Ukrajina získala štatút kandidátskej krajiny vlani a dúfa, že oficiálne rokovania o vstupe do EÚ by sa mohli začať už tento rok.