Sánchez navštívi v septembri Čínu pre obchodný spor Pekingu a EÚ

Madrid 30. augusta (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez navštívi v septembri Čínu a počas návštevy bude rokovať o aj antidumpingovom vyšetrovaní dovozu bravčového mäsa z krajín Európskej únie, uviedol v piatok úrad predsedu vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa španielskeho vládneho zdroja Sánchez navštívi Peking a Šanghaj od 7. do 12. septembra a stretne sa aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Počas svojej cesty ho bude sprevádzať námestník ministra obchodu.



Čína a Európska únia sa dostali do obchodného sporu pre zavedenie dočasného cla na elektrické vozidlá vyrobené v Číne. V rámci odvetných opatrení Čína začala antidumpingové vyšetrovanie brandy, mliečnych výrobkov a produktov z bravčového mäsa dovážaného z EÚ.



Španielsko patrí k najväčším vývozcom bravčového mäsa v Európe. V roku 2023 dodalo do Číny až 22 percent z celkového množstva dovezeného mäsa, a to až v hodnote 1,2 miliardy eur. Opatrenia Pekingu by tak zasiahli túto krajinu oveľa viac ako iné štáty Únie.



Čína sa snaží presvedčiť 27 členských štátov EÚ, aby pri októbrovom hlasovaní Európskej komisie návrh na dodatočné clá zamietli. V opačnom prípade môžu byť clá na elektrické vozidlá až 36,3 percenta.