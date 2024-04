Sánchez: Neprimeraná reakcia Izraela v Pásme Gazy predstavuje riziko

Madrid 10. apríla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu varoval, že "neprimeraná reakcia" Izraela vo vojne s palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy predstavuje riziko "destabilizácie Blízkeho východu a dôsledkom toho aj celého sveta". TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Sánchez tiež zdôraznil, že uznanie palestínskeho štátu je "v geopolitickom záujme Európy".



Premiér Španielska nastolil tému palestínskej štátnosti počas minulotýždňovej návštevy Jordánska, Saudskej Arábie a Kataru, keď naznačil, že Španielsko by mohlo uznať Palestínu ako štát do konca júna. "Medzinárodné spoločenstvo nedokáže pomôcť palestínskemu štátu, ak neuzná jeho existenciu," povedal v stredu Sánchez.



V marci podpísal Sánchez spolu so svojimi írskymi, maltskými a slovinskými náprotivkami spoločné vyhlásenie, v ktorom oznámili, že sú pripravení uznať palestínsky štát, ak by to pomohlo k vyriešeniu konfliktu.



Podľa hovorkyne španielskej vlády Pilar Alegriovej sa premiér v najbližších dňoch stretne s niekoľkými ďalšími predstaviteľmi vrátane lídrov Nórska a Portugalska, aby s nimi prediskutoval otázku uznania Palestíny. Sánchez je kritikom Izraela už od začiatku izraelskej ofenzívy po útoku Hamasu 7. októbra.



Pri izraelskej odvetnej ofenzíve v Pásme Gazy zahynulo najmenej 33.360 ľudí, väčšinou ženy a deti, uvádza ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy ovládanom hnutím Hamas.