< sekcia Zahraničie
Sánchez odsúdil útok Hamasu a vyzval na zastavenie genocídy
Španielsky premiér zopakoval, že dvojštátne riešenie je jedinou možnou cestou, ako ukončiť dlhoročný izraelsko-palestínsky konflikt.
Autor TASR
Madrid 7. októbra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v utorok pri príležitosti druhého výročia útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael odsúdil terorizmus vo všetkých jeho formách a naliehal na ukončenie genocídy v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Sánchez odsúdil „hrozné útoky“ Hamasu zo 7. októbra 2023. „Toto je deň, keď opätovne vyjadrujeme naše silné odsúdenie terorizmu vo všetkých jeho formách a vyzývame na okamžité prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov,“ napísal na sieti X španielsky premiér.
„A žiadame, aby (izraelský premiér Benjamin) Netanjahu zastavil genocídu palestínskeho ľudu a otvoril humanitárny koridor,“ vyhlásil.
Španielsky premiér zopakoval, že dvojštátne riešenie je jedinou možnou cestou, ako ukončiť dlhoročný izraelsko-palestínsky konflikt.
Sánchez je jedným z najväčších európskych kritikov izraelskej ofenzívy v palestínskej enkláve. Vyzval, aby Izraelu zakázali účasť na športových podujatiach za jeho kroky v Gaze.
V septembri tiež oznámil, že Španielsko zavedie zbrojné embargo na Izrael. Španielski poslanci o ňom mali hlasovať v utorok. Presunuli ho na stredu, aby sa nezhodovalo s výročím útoku Hamasu na Izrael, informujú španielske médiá.
Izraelská ambasáda v Španielsku v liste zverejnenom v pondelok kritizovala plán hlasovať o zbrojnom embargu v deň tohto výročia a označila to za „cynické a nehanebné“ rozhodnutie.
Sánchez odsúdil „hrozné útoky“ Hamasu zo 7. októbra 2023. „Toto je deň, keď opätovne vyjadrujeme naše silné odsúdenie terorizmu vo všetkých jeho formách a vyzývame na okamžité prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov,“ napísal na sieti X španielsky premiér.
„A žiadame, aby (izraelský premiér Benjamin) Netanjahu zastavil genocídu palestínskeho ľudu a otvoril humanitárny koridor,“ vyhlásil.
Španielsky premiér zopakoval, že dvojštátne riešenie je jedinou možnou cestou, ako ukončiť dlhoročný izraelsko-palestínsky konflikt.
Sánchez je jedným z najväčších európskych kritikov izraelskej ofenzívy v palestínskej enkláve. Vyzval, aby Izraelu zakázali účasť na športových podujatiach za jeho kroky v Gaze.
V septembri tiež oznámil, že Španielsko zavedie zbrojné embargo na Izrael. Španielski poslanci o ňom mali hlasovať v utorok. Presunuli ho na stredu, aby sa nezhodovalo s výročím útoku Hamasu na Izrael, informujú španielske médiá.
Izraelská ambasáda v Španielsku v liste zverejnenom v pondelok kritizovala plán hlasovať o zbrojnom embargu v deň tohto výročia a označila to za „cynické a nehanebné“ rozhodnutie.