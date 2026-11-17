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Sánchez označil plán na deportácie migrantov do Rwandy za nehumánny
Španielsky premiér dlhodobo obhajuje prijímanie migrantov, a to v čase, keď v Európe v posledných rokoch silnie podpora krajne pravicových strán.
Autor TASR
Madrid 17. novembra (TASR) – Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok odmietol plán piatich krajín EÚ zriadiť v Rwande centrum na deportáciu migrantov. Tento plán označil za nehumánny a bez perspektívy. „Nevidím v tom budúcnosť ani ľudskosť. Nie je to riešenie,“ povedal Sánchez v rozhovore pre televíziu Telecinco, ktorú citovala agentúra AFP.
Španielsky premiér dlhodobo obhajuje prijímanie migrantov, a to v čase, keď v Európe v posledných rokoch silnie podpora krajne pravicových strán.
Sánchez komentoval rozhodnutie Rakúska, Nemecka, Dánska, Grécka a Holandska viesť s Rwandou rozhovory o zriadení spoločného návratového centra. Cieľom je začať posielať zamietnutých žiadateľov o azyl do tejto africkej krajiny už v roku 2027, potvrdil rakúsky kancelár Christian Stocker.
„V rámci tohto partnerstva poskytne Rwanda druhú šancu ľuďom, ktorí už nebudú mať právo zostať v partnerskej krajine,“ povedal rwandský minister vnútra Vincent Biruta na tlačovej konferencii vo Viedni.
Členské štáty EÚ minulý mesiac finalizovali právny rámec na zriaďovanie návratových centier v krajinách mimo EÚ. Tieto zariadenia sú určené pre osoby, ktorým bolo nariadené odísť, no do krajín pôvodu sa vrátiť nemôžu - napríklad preto, že ich odmietajú prijať späť.
Grécky minister pre migráciu Thanos Plevris začiatkom novembra pre televíznu stanicu ERTNews ozrejmil, že toto opatrenie by sa týkalo len osôb, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté, a nie tých, ktorých prípady ešte neboli uzavreté.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila zriadenie nových centier za moderný projekt a obhajovala ho aj napriek nesúhlasu viacerých európskych krajín či organizácií na ochranu ľudských práv.
„Myslím si, že mnohí Európania majú na túto otázku odlišný názor... Mať kontrolu nad našimi hranicami, rozhodovať o tom, kto vstúpi, kto zostane a kto musí odísť - to sú hodnoty, v ktoré verím,“ povedala Frederiksenová v pondelok vo Viedni.
Ľudskoprávne organizácie sa obávajú, že táto iniciatíva by sa mohla v konečnom dôsledku zamerať na všetkých žiadateľov o azyl, čo však zúčastnené krajiny popierajú.
Španielsky premiér dlhodobo obhajuje prijímanie migrantov, a to v čase, keď v Európe v posledných rokoch silnie podpora krajne pravicových strán.
Sánchez komentoval rozhodnutie Rakúska, Nemecka, Dánska, Grécka a Holandska viesť s Rwandou rozhovory o zriadení spoločného návratového centra. Cieľom je začať posielať zamietnutých žiadateľov o azyl do tejto africkej krajiny už v roku 2027, potvrdil rakúsky kancelár Christian Stocker.
„V rámci tohto partnerstva poskytne Rwanda druhú šancu ľuďom, ktorí už nebudú mať právo zostať v partnerskej krajine,“ povedal rwandský minister vnútra Vincent Biruta na tlačovej konferencii vo Viedni.
Členské štáty EÚ minulý mesiac finalizovali právny rámec na zriaďovanie návratových centier v krajinách mimo EÚ. Tieto zariadenia sú určené pre osoby, ktorým bolo nariadené odísť, no do krajín pôvodu sa vrátiť nemôžu - napríklad preto, že ich odmietajú prijať späť.
Grécky minister pre migráciu Thanos Plevris začiatkom novembra pre televíznu stanicu ERTNews ozrejmil, že toto opatrenie by sa týkalo len osôb, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté, a nie tých, ktorých prípady ešte neboli uzavreté.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila zriadenie nových centier za moderný projekt a obhajovala ho aj napriek nesúhlasu viacerých európskych krajín či organizácií na ochranu ľudských práv.
„Myslím si, že mnohí Európania majú na túto otázku odlišný názor... Mať kontrolu nad našimi hranicami, rozhodovať o tom, kto vstúpi, kto zostane a kto musí odísť - to sú hodnoty, v ktoré verím,“ povedala Frederiksenová v pondelok vo Viedni.
Ľudskoprávne organizácie sa obávajú, že táto iniciatíva by sa mohla v konečnom dôsledku zamerať na všetkých žiadateľov o azyl, čo však zúčastnené krajiny popierajú.