Sánchez podporuje expremiéra Zapatera vyšetrovaného pre korupciu
Expremiér pôvodne nepatril medzi blízkych spojencov Sáncheza, v posledných rokoch sa však stal jedným z jeho najvýraznejších podporovateľov.
Autor TASR
Madrid 20. mája (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu vyjadril „plnú podporu“ svojmu predchodcovi Josému Luisovi Rodríguezovi Zapaterovi, voči ktorému sa začalo vyšetrovanie pre podozrenie z nepriamej korupcie. Expremiér je tak prvým bývalým lídrom v modernej demokratickej histórii Španielska, ktorý čelí formálnemu trestnému vyšetrovaniu. S odvolaním sa na agentúru AFP o tom informuje TASR.
Prípad sa týka záchrany leteckej spoločnosti Plus Ultra počas pandémie COVID-19, ku ktorej došlo niekoľko rokov po tom, ako Zapatero opustil post premiéra. Spoločnosť získala v marci 2021 pôžičku 53 miliónov eur z vládneho fondu určeného na podporu strategických firiem zasiahnutých krízou.
Záchrana firmy vyvolala v Španielsku diskusie, pričom opozičné strany spochybňovali jej finančnú situáciu aj väzby na Venezuelu, uvádza AFP.
Zapatero, ktorý viedol španielsku vládu v rokoch 2004 až 2011, má vypovedať 2. júna. Podľa súdu je podozrivý z údajného prijímania provízií v hodnote približne 2,4 milióna dolárov výmenou za to, že mal pomôcť presvedčiť vtedajšiu vládu o podpore krachujúcej leteckej spoločnosti.
Špecializovaný súd pre veľké prípady (Audiencia Nacional) uviedol, že Zapatero má byť vypočutý ako „údajný šéf stabilnej a hierarchickej štruktúry obchodovania s vplyvom“, ktorá mala využívať „netransparentné finančné kanály“ na „zakrývanie pôvodu a cieľa finančných prostriedkov“ a získavanie úplatkov. Úrady zároveň preverujú možné provízie a finančné toky spojené s týmto prípadom.
Zapatero všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že od spoločnosti Plus Ultra nikdy neprijal žiadne platby ani sa nedopustil nezákonného konania.
Aj keď v minulosti boli v korupčných kauzách vypočutí viacerí premiéri, ide o prvý prípad v modernej histórii Španielska, keď je bývalý predseda vlády aj formálne vyšetrovaný.
Začaté vyšetrovanie by mohlo narušiť obraz Zapatera u časti liberálnych voličov, ktorí oceňujú jeho rozhodnutie o stiahnutí španielskych jednotiek z Iraku a legalizáciu manželstiev osôb rovnakého pohlavia.
Expremiér pôvodne nepatril medzi blízkych spojencov Sáncheza, v posledných rokoch sa však stal jedným z jeho najvýraznejších podporovateľov. Aj samotný Sánchez čelí viacerým korupčným kauzám, do ktorých sú zaplatení jeho príbuzní a bývalí blízki politickí spojenci. Zápasí tiež s dôsledkami série prehier v regionálnych voľbách.
