Sánchez poprel fámy, že v NATO chcel nahradiť Jensa Stoltenberga

Madrid 4. júla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez sa v pondelok a utorok počas stretnutia s európskymi novinármi vyhýbal odpovedi na otázky o povolebnom vývoji po predčasných júlových voľbách. Vládu totiž môže tvoriť koalícia s krajne pravicovou stranou Vox. Z Madridu o tom informuje spravodajca TASR.



Sánchez sa s novinármi stretol pri príležitosti otvorenia španielskeho predsedníctva v Rade EÚ. Na tieto otázky reagoval slovami o predvolebnej kampani a nechce na to zneužiť ani prvú oficiálnu udalosť španielskeho predsedníctva.



Naznačil však, že ak by zostal vo funkcii, tak za Španielsko by na budúci rok nemal problém podporiť na poste šéfky Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú. Aj napriek tomu, že patrí do Európskej ľudovej strany (EPP), kam patrí aj Ľudová strana (PP), ktorej šéf Alberto Núez Feijóo má podľa prieskumov najväčšie šance stať sa novým španielskym premiérom.



Podľa Sáncheza "musíme mať viac žien vo vrcholovej politike". Von der Leyenová sa ešte oficiálne nevyjadrila, či by chcela pokračovať vo funkcii. Záleží to aj na tom, či EPP jasne vyhrá eurovoľby a bude mať nárok na obsadzovanie dôležitých funkcií v inštitúciách EÚ.



Sánchez zareagoval aj predĺženie mandátu jej súčasného generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga do 1. októbra 2024. Upozornil, že Stoltenberg robil "výnimočnú prácu", preukázal potrebné politické vízie a rozhodnosť a za situácie akou je ruská vojna na Ukrajine si to predlženie zaslúži. Vyvrátil fámy o tom, že bol jedným z kandidátov, ktorí mali nahradiť Stoltenberga.



Sánchez a rovnako aj tajomník úradu vlády pre ekonomické otázky Manuel de la Rocha zdôraznili, že snahou Španielska bude dokončiť do konca tohto roka rokovania o navýšení viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2024 - 2027 o sumy, ktoré predložila EK, vrátane 50 miliárd eur v podobe nového nástroja pomoci pre Ukrajinu, 15 miliárd eur na riešenie migrácie či 10 miliárd eur na podporu inovácií a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu.



Španielsko musí hľadať konsenzus pre dosiahnutie jednomyseľnosti, čo nebude ľahké, lebo niektoré štáty nechcú mobilizovať ďalšie miliardy. Sú skôr za presun financií z jednej rozpočtovej kapitoly do druhej, kým ďalšie krajiny problém s tým nemajú.



Podľa ich slov existuje "široký konsenzus" podporovať Ukrajinu cez navýšenie VFR, najproblémovejšie však bude presvedčiť Maďarsko.



Aj Španielsko má svoje "červené čiary" pri debatách o zmenách VFR, nepripustí napríklad, aby sa pomoc Ukrajine alebo riešenie iných akútnych otázok dialo na úkor kohéznej a sociálnej politiky či v neprospech poľnohospodárov.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)