Sánchez predstavil priority španielskeho predsedníctva v Rade EÚ

Madrid 15. júna (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez vo štvrtok predstavil priority polročného rotujúceho predsedníctva svojej krajiny v Rade EÚ, ktoré sa začne 1. júla. TASR o tom informuje na základe jeho vyjadrení na sociálnej sieti a správy portálu El Espaol.



Premiér za štyri priority označil reindustrializáciu Európy s cieľom zaručiť otvorenú strategickú autonómiu, prechod na ekologickejšie formy hospodárenia a zmeny s cieľom chrániť životné prostredie, upevnenie sociálneho piliera a posilnenie jednoty EÚ tak, aby bola pilierom nového svetového poriadku.



Takisto zdôraznil posilnenie vzťahov EÚ s Latinskou Amerikou, ktorému by mal pomôcť júlový summit EÚ a Spoločenstva latinskoamerických a karibských štátov (CELAC) v Bruseli.



Sánchez pripomenul, že Španielsko naposledy v Rade EÚ predsedalo v roku 2010 a svet sa od vtedy výrazne zmenil.



"My, Španieli, veríme v Európu. Za posledné štyri desaťročia pre nás EÚ urobila veľa," uviedol Sánchez na sociálnej sieti. "Teraz prichádza chvíľa, aby sme svetu ukázali, koľko môžeme my, Španieli, urobiť pre EÚ," dodal.



V Španielsku sa 23. júla konajú parlamentné voľby.