Sánchez prišiel do Kyjeva deň pred prvým výročím ruskej invázie

Kyjev/Madrid 23. februára (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez pricestoval vo štvrtok do ukrajinského hlavného mesta Kyjev, aby prejavil tejto krajine napadnutej Ruskom podporu. Z vlaku v Kyjeve vystúpil predseda španielskej vlády deň pred prvým výročím ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú ruský prezident Vladimir Putin spustil 24. februára 2022. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Dnes, rok po začiatku vojny, sa do Kyjeva vraciam," napísal Sánchez na Twitteri a pripojil video, ako v ukrajinskej metropole vystupuje z vlaku. "Budeme stáť pri Ukrajine a jej ľude až dovtedy, kým sa do Európy nevráti mier," dodal v tweete v španielčine i ukrajinčine.



Sánchez navštívil Kyjev už 21. apríla 2022; bol tam vtedy spolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou.



Podporu prejavil Ukrajine pred prvým výročím ruskej invázie aj americký prezident Joe Biden, ktorý nečakane pricestoval do Kyjeva tento týždeň v pondelok. Stretol sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a oznámil ďalšiu americkú vojenskú pomoc v hodnote pol miliardy dolárov.



Ukrajinské vedenie naliehavo žiada spojencov najmä o ťažkú bojovú techniku. Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová v stredu v parlamente v Madride preto oznámila, že jej krajina pošle šesť svojich tankov Leopard nemeckej výroby Ukrajine, aby jej pomohli v boji proti Rusku.



Týchto šesť tankov sa v súčasnosti opravuje a Španielsko môže poslať Ukrajine ďalšie Leopardy, "ak to bude potrebné a ak naši spojenci o to požiadajú", priblížila ministerka.