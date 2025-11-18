Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sánchez prisľúbil ďalšiu pomoc Ukrajine v hodnote 817 miliónov eur

Španielsky premiér Pedro Sanchez (vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy si podávajú ruky po tlačovej konferencii v paláci Moncloa v Madride, Španielsko, v utorok 18. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Madrid 18. novembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v utorok oznámil nový balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote 817 miliónov eur proti ruskej invázii. Pomoc prisľúbil počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskeho v Madride, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Na spoločnej tlačovej konferencii španielsky premiér upresnil, že približne 300 miliónov eur pôjde na „obranné vybavenie“.

Španielsko zakúpi vojenský materiál v hodnote 100 miliónov eur v rámci mechanizmu PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny), prostredníctvom ktorého Spojené štáty predávajú zbrane partnerom z NATO a tí ich následne dodávajú Kyjevu, dodal premiér.

Balík pomoci zahŕňa príspevok vo výške 200 miliónov eur pre spoločnosti investujúce do obnovy Ukrajiny, s osobitným zameraním na energetiku, dopravu a vodárenstvo.

Agentúra AFP dopĺňa, že lídri podpísali viacero bilaterálnych dohôd, vrátane opatrení na boj proti dezinformáciám z Ruska.

Ukrajinský prezident na tlačovej konferencii vyhlásil, že Kyjev sa pokúsi obnoviť diplomatický proces s cieľom ukončiť vojnu s Ruskom. „Je dôležité cítiť v tejto veci podporu,“ povedal Zelenskyj po boku španielskeho premiéra.

Zdôraznil význam moderných radarov, technológií dronov, systémov protivzdušnej obrany a munície, o ktoré spojencov žiadal. Dodal, že v stredu plánuje s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom diskutovať o tom, ako na Ukrajinu priniesť „spravodlivý mier“.

Sánchezova kancelária ešte v pondelok uviedla, že návšteva ukrajinského prezidenta „opätovne potvrdí záväzok Španielska voči Ukrajine vo všetkých oblastiach“.
