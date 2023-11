Sánchez sa dohodol na podpore svojej vlády s baskickou stranou PNV

Madrid 10. novembra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v piatok uzavrel dohodu s nacionalistickou Baskickou národnou stranou (PNV) o podpore vlády v budúcotýždňovom hlasovaní o dôvere. TASR správu prevzala z agentúry DPA a stanice RTVE.



Dohodu podpísal predseda strany PNV Andoni Ortuzar. Sánchezova Socialistická a robotnícka strana (PSOE) sľúbila, že uskutoční kroky na posilnenie autonómie Baskicka.



PSOE už získala podporu politického zoskupenia z Kanárskych ostrovov Coalición Canaria (CC), bloku Spoločne pre Katalánsko (Junts), katalánskej strany ERC, ľavicového zoskupenia Sumar a ďalších regionálnych strán. Na základe toho by mohla získať absolútnu väčšinu 179 hlasov v 350-člennej dolnej komore parlamentu a uspieť už v prvom kole hlasovania.



Júlové parlamentné voľby v Španielsku vyhrala konzervatívna Ľudová strana (PP). Nepodarilo sa je však zostaviť novú vládu. Kráľ Filip VI. preto zostavením vlády poveril úradujúceho premiéra Pedra Sáncheza. Jeho PSOE skončila vo voľbách na druhom mieste.



Kabinet musí Sánchez sformovať do 27. novembra. Ak by sa mu to nepodarilo, Španielsko by čakali nové predčasné voľby, pravdepodobne v polovici januára.