Sánchez: Španielske predsedníctvo vynaloží všetko úsilie pre Ukrajinu

Madrid 3. júla (TASR) — Európska únia a španielske predsedníctvo v Rade EÚ sú odhodlaní vynaložiť všetko úsilie na podporu Ukrajiny a chcú pracovať pre európsku jednotu. V spoločnom vyhlásení zverejnenom po stretnutí v Madride to v nedeľu večer uviedli predseda španielskej vlády Pedro Sánchez a predseda Európskej rady Charles Michel, informuje spravodajca TASR.



Michel pricestoval do Madridu deň po Sánchezovej návšteve Kyjeva s cieľom vymeniť si názory na hlavné priority španielskeho šesťmesačného predsedníctva. V pondelok do Madridu pricestuje aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová spolu s kolégiom komisárov, ktorí sa stretnú s ministrami španielskej vlády.



Sánchez Michelovi povedal, že jeho krajina bude tvrdo pracovať na dosiahnutí pokroku vo všetkých oblastiach, no sústredí sa na štyri priority, ktorými sú reindustrializácia EÚ a jej strategická autonómia, pokrok v ekologickej transformácii, podpora väčšej sociálnej a ekonomickej spravodlivosti a posilnenie európskej jednoty.



Španielske predsedníctvo podľa Sáncheza navrhne EÚ strategickú víziu, ako pokračovať v napredovaní k tomuto cieľu do roku 2030. Detailnejšie by o tejto vízii mali rokovať šéfovia vlád a štátov na neformálnom summite v októbri v meste Granada.



Sánchez chce zároveň využiť príležitosť, ktorú núka júlový proinvestične zameraný summit EÚ - CELAC v Bruseli, čiže stretnutie s lídrami juhoamerických a karibských krajín. Zdôraznil, že Európa potrebuje nových spojencov a Latinská Amerika a Karibik "môžu a mali by byť jednými z najdôležitejších".



Michel v tejto súvislosti povedal, že prvý bilaterálny sumit EÚ s krajinami tejto oblasti po ôsmich rokoch bude dobrou príležitosťou na prehĺbenie vzájomného partnerstva dvoch kontinentov v otázkach, akými sú zelená transformácia a hospodárska spolupráca.



Predseda španielskej vlády povedal, že počas sobotňajšej návštevy Kyjeva v prvý deň španielskeho predsedníctva chcel vyjadriť Ukrajincom symbolickú podporu a poukázať na konkrétne opatrenia na pomoc ukrajinskému ľudu.



