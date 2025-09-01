< sekcia Zahraničie
Sánchez: Španielsko nebolo dostatočne pripravené na lesné požiare
Madrid 1. septembra (TASR) - Pripravenosť Španielska na smrtiace lesné požiare, ktoré v priebehu tohto leta spálili rekordne rozsiahle časti územia krajiny, bola „zjavne nedostatočná“, uviedol v pondelok španielsky premiér Pedro Sánchez. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
V dôsledku požiarov zahynuli štyria ľudia a tisícky ďalších museli evakuovať v čase spaľujúcej vlny horúčav, ktorá postihla krajinu v priebehu minulého mesiaca.
Požiare vyvolali spor medzi socialistickou vládou v Madride a konzervatívnou opozičnou Ľudovou stranou (PP), ktoré sa navzájom obviňujú zo zodpovednosti za katastrofu.
Socialisti tvrdia, že PP nebola schopná implementovať efektívnu politiku prevencie pred požiarmi v regiónoch, ktoré má pod kontrolou, a podcenila klimatické zmeny.
Opozičná strana zasa pripisuje zodpovednosť za požiare podpaľačom a centrálnu vládu v Madride obviňuje z blokovania zdrojov vrátane postačujúcej vojenskej podpory, píše AFP.
„Mali sme zjavne nedostatočnú politiku preventívnych opatrení voči požiarom,“ uviedol Sánchez počas prezentovania „národného paktu proti klimatickej núdzi“. Spomenul pritom nedostatok hasičov, lesníkov i nástrojov mechanizmu prognóz.
Tieto prudké požiare „sa nehasia v lete, ale v zime, na jeseň, každý deň v roku“, aby sa predišlo núdzovým situáciám počas spaľujúcich letných teplôt, upozornil španielsky premiér.
Vyzdvihol tiež podľa neho „nedostatočné“ hospodárenie s pôdou, ktoré viedlo k „vidieku plnému biomasy a bez protipožiarnych zábran“, ako aj „zastaranú infraštruktúru“.
Sánchez dodal, že na vine je aj klimatická núdzová situácia, keďže vedci už dlho varujú, že globálne otepľovanie spôsobené človekom zvyšuje dĺžku, frekvenciu aj intenzitu epizód extrémnych horúčav, ktoré živia lesné požiare.
Podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) lesné požiare v Španielsku tento rok zničili státisíce hektárov plochy, a to najmä v priebehu augusta a predstavujú tak nový ročný rekord od začiatku zaznamenaných hlásení v roku 2006.
