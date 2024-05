Sánchez: Španielsko neuzná palestínsky štát 21. mája

Madrid 17. mája (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez vyhlásil, že Madrid neuzná palestínsky štát 21. mája. Vyvrátil tak tvrdenia šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella, že Španielsko to urobí spolu s Írskom a Slovinskom v uvedený deň. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.



Sánchez v rozhovore pre televízny kanál La Sexta dodal, že Madrid uzná palestínsku štátnosť iba v rámci spoločnej akcie s ďalšími krajinami.



O údajnom stanovenom dátume informoval Borrell v rozhovore pre španielsky verejnoprávny rozhlas ešte 10. mája. Dodal, že mu to potvrdil aj španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares.



Írsko v stredu 15. mája oznámilo, že palestínsku štátnosť uzná do konca mája. "Konkrétny dátum je stále pohyblivý, pretože stále rokujeme s niektorými krajinami o spoločnom uznaní palestínskeho štátu," spresnil írsky minister zahraničných vecí Micheál Martin.



Vojna Izraela s hnutím Hamas v Pásme Gazy, ktorá sa začala po útokoch zo 7. októbra 2023, oživila výzvy na vlastný štát Palestínčanov a čoraz viac krajín EÚ vyjadruje želanie, aby sa tak stalo.



V marci vydali Španielsko, Írsko, Malta a Slovinsko spoločné vyhlásenie, že sú pripravené uznať Palestínu, keď "nastanú vhodné okolnosti", ak by to mohlo pomôcť vyriešiť konflikt.



Francúzsko ani Nemecko túto myšlienku nepodporujú. Západné veľmoci dlhodobo tvrdia, že k takémuto uznaniu by malo dôjsť len ako súčasť vyrokovaného mieru s Izraelom.



Doteraz podľa údajov poskytnutých Palestínskou samosprávou so sídlom na západnom brehu Jordánu uznalo palestínsky štát 137 zo 193 členských štátov OSN. Od roku 2012 má štatút nečlenského pozorovateľa v rámci Valného zhromaždenia OSN.