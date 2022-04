Sánchez: Španielsko poslalo Ukrajine 200 ton vojenského materiálu

Na snímke zľava španielsky premiér Pedro Sánchez, dánska premiérka Mette Frederiksenová a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia 21. apríla 2022 v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Kyjev 21. apríla (TASR) - Španielsko poslalo Ukrajine 200 ton vojenského vybavenia vrátane ťažkých transportných vozidiel a munície. Oznámil to vo štvrtok počas návštevy Kyjeva španielsky premiér Pedro Sánchez, informuje agentúra AFP.povedal Sánchez počas spoločnej tlačovej konferencie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou.Sánchez spresnil, že plavidlo španielskych námorných síl naložené vojenským materiálom vyplávalo vo štvrtok zo Španielska do Poľska, odkiaľ sa náklad prepraví priamo na Ukrajinu.uviedol predseda španielskej vlády.Sánchez ešte predtým na Twitteri vyjadril zdesenie z násilností v meste Boroďanka, ktoré donedávna okupovali ruskí vojaci a v stredu tam objavili dva masové hroby s deviatimi telami, pričom na niektorých z nich boli viditeľné stopy po mučení.napísal na sociálnej sieti po návšteve tohto mesta ležiaceho zhruba 50 kilometrov severozápadne od Kyjeva.Španielska ministerka obrany Margarita Roblesová v pondelok oznámila, že Madrid vyslal na Ukrajinu desiatky lietadiel so "stovkami ton" zbraní a humanitárnych zásob.Španielsko prijalo 134.000 Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou, pričom 64.000 z nich už v tejto krajine získalo dočasnú ochranu vrátane ubytovania a pracovného povolenia.