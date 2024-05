Sánchez: Španielsko uzná palestínsky štát vrátane Západného brehu

Madrid 28. mája (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez uviedol, že španielska vláda na utorkovom zasadnutí rady ministrov uzná palestínsky štát. Tento štát majú v utorok oficiálne uznať aj Írsko a Nórsko, píše TASR podľa agentúr Reuters a AP.



Sánchez v utorok vo vyhlásení v Madride informoval, že Španielsko tento štát uzná vrátane Pásma Gazy a Západného brehu Jordánu s hlavným mestom vo východnom Jeruzaleme a pod správou palestínskych autonómnych území.



"Je to historické rozhodnutie, ktoré má jediný cieľ, a tým je pomôcť Izraelčanom a Palestínčanom dosiahnuť mier," povedal Sánchez, ktorého vyjadrenia sprostredkovala AP.



"Nie je to rozhodnutie, ktoré prijímame voči niekomu. Už vôbec nie voči Izraelu," dodal. Zdôraznil, že Španielsko neuzná žiadne zmeny v hraniciach stanovených v roku 1967, pokiaľ s tým nebudú súhlasiť všetky zúčastnené strany.



Španielsko, Írsko a Nórsko svoje rozhodnutie uznať palestínsky štát oznámili minulý týždeň. Izrael následne varoval, že to bude mať vážne dôsledky pre ich vzájomné vzťahy.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii španielskemu konzulátu v Jeruzaleme nariadilo od 1. júna zastaviť poskytovanie konzulárnych služieb Palestínčanom.



Palestínsky štát už uznali desiatky krajín, zatiaľ tak však neurobila žiadna významná západná mocnosť, píše AP.