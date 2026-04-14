Sánchez: Španielsko začne legalizáciu pobytu migrantov bez dokumentov
Líder španielskych socialistov sa vymyká európskemu trendu sprísňovania migračnej politiky, konštatovala AFP.
Autor TASR
Madrid 14. apríla (TASR) - Španielska ľavicová vláda schváli v utorok výnos, ktorý podľa očakávaní zlegalizuje pobyt v krajine pre približne 500.000 migrantov bez dokladov. Oznámil to premiér Pedro Sánchez, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Kabinet prijme opatrenie, ktoré „začne mimoriadny proces legalizácie ľudí, ktorí žijú v krajine neregulárne“, napísal Sánchez v liste zverejnenom na sociálnych sieťach, čím potvrdil rozhodnutie oznámené prvý raz v januári.
„Táto legalizácia je predovšetkým aktom normalizácie“, pretože títo ľudia už „budujú bohaté, otvorené a rozmanité Španielsko, akým sme a akým sa snažíme byť“, uviedol premiér. „Cesta je jasná - lepšie integrovať, lepšie organizovať a nasmerovať všetok potenciál tých, ktorí už žijú medzi nami,“ vyhlásil.
Líder španielskych socialistov sa vymyká európskemu trendu sprísňovania migračnej politiky, konštatovala AFP. Sánchez dlhodobo argumentuje, že jeho krajina potrebuje prisťahovalcov, aby zaplnili medzery na pracovnom trhu a vyvážili starnutie obyvateľstva, ktoré môže ohroziť dôchodky a sociálny štát. Vyzdvihol "dynamiku migrantov“, ktorí pomohli Španielsku stať sa jednou z najrýchlejšie rastúcich rozvinutých ekonomík.
Ministerka pre migráciu Elma Saizová pre rádio Cadena SER povedala, že migranti budú môcť podať žiadosti od tohto týždňa do 30. júna. Opatrenie sa bude týkať všetkých, ktorí žijú v Španielsku najmenej päť mesiacov a ktorí požiadali o medzinárodnú ochranu pred 31. decembrom 2025, ako aj ich detí už žijúce v krajine. Žiadatelia nemôžu mať záznam v registri trestov.
Výnos nadobudne platnosť bez schválenia parlamentom, v ktorom nemá Sánchezova koalícia väčšinu. Konzervatívna a krajne pravicová opozícia tvrdí, že vládny plán podnieti ďalšiu nelegálnu migráciu.
