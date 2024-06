Sánchez: Španielsky systém Patriot zostane v Turecku

Madrid 13. júna (TASR) - Španielsky systém protivzdušnej obrany typu Patriot zostane v Turecku, a to aj napriek tomu, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval vlády európskych krajín, aby takéto obranné systémy dodali Kyjevu. Vyplynulo to zo štvrtkového vyjadrenia španielskeho premiéra Pedra Sáncheza. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Napriek tomu, že sme o tom hovorili s ukrajinskou vládou, záväzkom španielskej vlády je ponechať systémy Patriot v Turecku," povedal Sánchez podľa španielskeho servisu Euronews počas spoločnej tlačovej konferencie s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v Madride.



Zelenskyj niekoľkokrát vyzval spojencov, aby Ukrajine dodali viac systémov protivzdušnej obrany. V utorok na konferencii o obnove Ukrajiny v Berlíne uviedol, že na ochranu veľkých ukrajinských miest potrebuje jeho armáda v najbližšej dobe najmenej sedem systémov Patriot.



Zelenskyj a Sánchez v máji podpísali dohodu o bezpečnostných zárukách. Sánchez vtedy oznámil, že Španielsko poskytne Ukrajine podporu vo výške jednej miliardy eur v roku 2024 a päť miliárd eur do roku 2027. Tohtoročný balík bude zahŕňať podporu protivzdušnej obrany, dodal španielsky premiér.