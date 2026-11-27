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Sánchez: Tanker, ktorý sa prevrátil neďaleko Ibizy, bude odtiahnutý
Loď Med Emre sa plavila pod maltskou vlajkou.
Autor TASR
Madrid 27. novembra (TASR) - Tanker prevážajúci 7000 ton nafty, ktorý sa vo štvrtok prevrátil v blízkosti španielskeho ostrova Ibiza, bude odtiahnutý do prístavu, oznámil v piatok španielsky premiér Pedro Sánchez. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Loď Med Emre sa plavila pod maltskou vlajkou. Jej vlastníkom je turecká spoločnosť YMN Tankers, ktorá potvrdila, že pri nehode zahynul hlavný inžinier lode.
Incident vyvolal obavy z rozsiahleho úniku paliva, ale situáciu sa podľa úradov podarilo zatiaľ udržať pod kontrolou. Environmentálne organizácie poukázali v súvislosti s týmto prípadom na hodnotu flóry a fauny v tejto oblasti, vrátane ohrozených druhov, ako aj na riziko, ktoré predstavuje pre rybolov a turizmus.
Španielsky premiér vyjadril v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Cadena SER nádej, že loď bude odtiahnutá do prístavu „v najbližších hodinách, v najbližších dňoch“. „Informácie naznačujú, že... k úniku skutočne nedochádza,“ dodal Sánchez.
Záchranné služby na Baleárskych ostrovoch, ku ktorým patrí aj Ibiza, na sociálnych sieťach potvrdili, že loď „zostáva stabilná“ a je pripútaná k záchrannému člnu. Remorkér s potápačmi na palube „skontroluje konštrukčný stav“ lode Med Emre, na základe čoho sa rozhodne, ako sa bude v záchrannej akcii postupovať ďalej, poznamenali záchranári.
Španielsko postihla najhoršia ekologická katastrofa v roku 2002, keď sa ropný tanker Prestige rozlomil na dve časti a vytieklo z neho viac ako 60.000 ton nafty. V dôsledku nehody boli poškodené tisíce kilometrov atlantického pobrežia, pripomína AFP.
Loď Med Emre sa plavila pod maltskou vlajkou. Jej vlastníkom je turecká spoločnosť YMN Tankers, ktorá potvrdila, že pri nehode zahynul hlavný inžinier lode.
Incident vyvolal obavy z rozsiahleho úniku paliva, ale situáciu sa podľa úradov podarilo zatiaľ udržať pod kontrolou. Environmentálne organizácie poukázali v súvislosti s týmto prípadom na hodnotu flóry a fauny v tejto oblasti, vrátane ohrozených druhov, ako aj na riziko, ktoré predstavuje pre rybolov a turizmus.
Španielsky premiér vyjadril v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Cadena SER nádej, že loď bude odtiahnutá do prístavu „v najbližších hodinách, v najbližších dňoch“. „Informácie naznačujú, že... k úniku skutočne nedochádza,“ dodal Sánchez.
Záchranné služby na Baleárskych ostrovoch, ku ktorým patrí aj Ibiza, na sociálnych sieťach potvrdili, že loď „zostáva stabilná“ a je pripútaná k záchrannému člnu. Remorkér s potápačmi na palube „skontroluje konštrukčný stav“ lode Med Emre, na základe čoho sa rozhodne, ako sa bude v záchrannej akcii postupovať ďalej, poznamenali záchranári.
Španielsko postihla najhoršia ekologická katastrofa v roku 2002, keď sa ropný tanker Prestige rozlomil na dve časti a vytieklo z neho viac ako 60.000 ton nafty. V dôsledku nehody boli poškodené tisíce kilometrov atlantického pobrežia, pripomína AFP.