Sánchez Trumpovi: Nemôžete hrať ruskú ruletu s osudmi miliónov ľudí

Na snímke španielsky premiér Pedro Sánchez. Foto: TASR - Martin Žigo

Napätie medzi dvoma spojeneckými krajinami vzrástlo, keď Sánchez označil americko-izraelské útoky v Iráne za bezohľadné a nelegálne.

Madrid 4. marca (TASR) - Španielsko je proti „katastrofickému“ konfliktu Spojených štátov a Izraelu na Blízkom východe, reagoval v stredu premiér Pedro Sánchez na hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa o prerušení vzájomných obchodných vzťahov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a denníka El País.

„Takto sa začínajú veľké katastrofy ľudstva. Nemôžete hrať ruskú ruletu s osudmi miliónov ľudí,“ vyhlásil Sánchez. Pozíciu španielskej vlády možno podľa neho zhrnúť jednoducho - „nie vojne“. „Nebudeme sa podieľať na niečom, čo je škodlivé pre svet a je v rozpore s našimi hodnotami a záujmami, len zo strachu z odvety,“ dodal.

Napätie medzi dvoma spojeneckými krajinami vzrástlo, keď Sánchez označil americko-izraelské útoky v Iráne za „bezohľadné a nelegálne“ a neskôr zakázal americkým lietadlám na operáciu využívať vojenské základne na juhu Španielska.

Výkonná podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Teresa Riberová v stredu uviedla, že Trump nemôže zastaviť obchodnú výmenu medzi USA a Španielskom. Poukázala pri tom na presah do kompetencií Európskej únie, vysvetľuje magazín Politico.

„Španielsko je veľmi neochotné spolupracovať. Rovnako ako Spojené kráľovstvo. Nie sme v dobe (Winstona) Churchilla,“ povedal Trump v utorok v Bielom dome s odkazom na predsedu britskej vlády z čias druhej svetovej vojny.
