Španielsky premiér tvrdí, že Izrael by mal byť vylúčený z Eurovízie

Madrid 20. mája (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok vyhlásil, že piesňová súťaž Eurovízia by mala vylúčiť Izrael a vyjadril solidaritu s Palestínčanmi, ktorí podľa neho zažívajú nespravodlivosť vojny a bombardovania. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Sánchez - jeden z kritikov izraelskej vojny v palestínskej enkláve - sa vyjadril po tom, čo sa počas uplynulého víkendu konalo finále 69. ročníka tejto piesňovej súťaže. Vo Švajčiarsku, ktoré tento rok hostilo Eurovíziu, prebehli protesty proti izraelskej účasti. Izrael zastupovala speváčka Juval Rafaelová, ktorá sa umiestnila ako druhá.



AFP pripomína, že účasť na Eurovízii má od roku 2022 zakázané Rusko pre svoju inváziu na susednú Ukrajinu. Podľa Sáncheza by ani Izrael nemal byť súčasťou piesňovej súťaže, pretože podľa neho „si nemôžeme dovoliť dvojaké štandardy v kultúre“.



„Záväzok Španielska voči medzinárodnému právu a ľudským právam musí byť trvalý a dôsledný. Európa by mala konať rovnako,“ dodal španielsky premiér.



Španielska verejnoprávna televízia RTVE pred sobotňajším finále súťaže odvysielala posolstvo vyjadrujúce podporu Palestínčanom. Urobila tak napriek varovaniu zo strany organizátorov Eurovízie - Európskej vysielacej siete (EBU), ktorá vyzvala na vyhýbanie sa zmienkam o Pásme Gazy.



RTVE v apríli požiadala EBU o debatu ohľadom izraelskej účasti vzhľadom na „znepokojenie“ občianskej spoločnosti ohľadom situácie v palestínskej enkláve, kde narastá riziko hladomoru.



Sánchez v sobotu na summite Ligy arabských štátov (LAŠ) v irackom Bagdade vyzval na väčší medzinárodný tlak voči Izraelu, aby zastavil „masaker v Gaze“. V Pásme Gazy podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva kontrolovaného militantným hnutím Hamas zahynulo 53.486 ľudí vo vojne, ktorá vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.