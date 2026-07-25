< sekcia Zahraničie
Sánchez upozornil na komplikácie pri hasení požiaru v okolí Madridu
Španielske úrady požiar v okolí Madridu označili za najhorší v histórii regiónu.
Autor TASR
Madrid 25. júla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v sobotu navštívil oblasť pri Madride postihnutú lesnými požiarmi. Podľa jeho slov zostáva prioritou záchrana životov, no varoval pred „zložitým“ bojom, ktorý hasičov čaká vzhľadom na očakávaný silný vietor. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Španielske úrady požiar v okolí Madridu označili za najhorší v histórii regiónu. Podľa AFP zaplnil oblohu západne od hlavného mesta hustý sivý dym a zápach spáleniny bolo cítiť aj v centre Madridu.
„Našou prioritou, naším názorom, naším cieľom sú vaše životy – zachrániť vaše životy a chrániť obývané oblasti,“ povedal Sánchez novinárom v obci Cenicientos.
„Čakajú nás zložité hodiny, pretože hoci teploty klesli, nevieme presne, ako sa bude vyvíjať vietor a aká silná bude jeho rýchlosť,“ dodal premiér.
Dva samostatné lesné požiare v okolí hlavného mesta sa v piatok spojili do jedného obrovského požiaru, vysvetľuje AFP. Hrozilo, že sa spojí aj s tretím požiarom v blízkosti mesta Ávila v susednom regióne Kastília a León.
Vládna delegácia v Madride v sobotu skoro ráno uviedla, že nočné podmienky „výrazne pomohli v boji proti lesným požiarom, ktoré sa takmer nerozšírili a ich intenzita klesla“.
Minister vnútra Fernando Grande-Marlaska ešte v piatok novinárom povedal, že v rôznych častiach Španielska horí ďalších deväť požiarov.
Podľa najnovších údajov španielskych úradov zo soboty si požiare v krajine vyžiadali evakuáciu už celkovo 70.000 ľudí.
Španielske úrady požiar v okolí Madridu označili za najhorší v histórii regiónu. Podľa AFP zaplnil oblohu západne od hlavného mesta hustý sivý dym a zápach spáleniny bolo cítiť aj v centre Madridu.
„Našou prioritou, naším názorom, naším cieľom sú vaše životy – zachrániť vaše životy a chrániť obývané oblasti,“ povedal Sánchez novinárom v obci Cenicientos.
„Čakajú nás zložité hodiny, pretože hoci teploty klesli, nevieme presne, ako sa bude vyvíjať vietor a aká silná bude jeho rýchlosť,“ dodal premiér.
Dva samostatné lesné požiare v okolí hlavného mesta sa v piatok spojili do jedného obrovského požiaru, vysvetľuje AFP. Hrozilo, že sa spojí aj s tretím požiarom v blízkosti mesta Ávila v susednom regióne Kastília a León.
Vládna delegácia v Madride v sobotu skoro ráno uviedla, že nočné podmienky „výrazne pomohli v boji proti lesným požiarom, ktoré sa takmer nerozšírili a ich intenzita klesla“.
Minister vnútra Fernando Grande-Marlaska ešte v piatok novinárom povedal, že v rôznych častiach Španielska horí ďalších deväť požiarov.
Podľa najnovších údajov španielskych úradov zo soboty si požiare v krajine vyžiadali evakuáciu už celkovo 70.000 ľudí.