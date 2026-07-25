Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. júl 2026Meniny má Jakub
< sekcia Zahraničie

Sánchez upozornil na komplikácie pri hasení požiaru v okolí Madridu

.
Na snímke požiar v Španielsku. Foto: TASR/AP

Španielske úrady požiar v okolí Madridu označili za najhorší v histórii regiónu.

Autor TASR
Madrid 25. júla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v sobotu navštívil oblasť pri Madride postihnutú lesnými požiarmi. Podľa jeho slov zostáva prioritou záchrana životov, no varoval pred „zložitým“ bojom, ktorý hasičov čaká vzhľadom na očakávaný silný vietor. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Španielske úrady požiar v okolí Madridu označili za najhorší v histórii regiónu. Podľa AFP zaplnil oblohu západne od hlavného mesta hustý sivý dym a zápach spáleniny bolo cítiť aj v centre Madridu.

Našou prioritou, naším názorom, naším cieľom sú vaše životy – zachrániť vaše životy a chrániť obývané oblasti,“ povedal Sánchez novinárom v obci Cenicientos.

Čakajú nás zložité hodiny, pretože hoci teploty klesli, nevieme presne, ako sa bude vyvíjať vietor a aká silná bude jeho rýchlosť,“ dodal premiér.

Dva samostatné lesné požiare v okolí hlavného mesta sa v piatok spojili do jedného obrovského požiaru, vysvetľuje AFP. Hrozilo, že sa spojí aj s tretím požiarom v blízkosti mesta Ávila v susednom regióne Kastília a León.

Vládna delegácia v Madride v sobotu skoro ráno uviedla, že nočné podmienky „výrazne pomohli v boji proti lesným požiarom, ktoré sa takmer nerozšírili a ich intenzita klesla“.

Minister vnútra Fernando Grande-Marlaska ešte v piatok novinárom povedal, že v rôznych častiach Španielska horí ďalších deväť požiarov.

Podľa najnovších údajov španielskych úradov zo soboty si požiare v krajine vyžiadali evakuáciu už celkovo 70.000 ľudí.
.

Neprehliadnite

ECB predstavila návrhy nových bankoviek

Program TASR TV je bohatší o nové relácie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Júl ešte nepovedal posledné slovo

VÁŽNY PRACOVNÝ ÚRAZ: Muža prevážali do nemocnice vrtuľníkom