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Sánchez upozorňuje, že boj s požiarmi je stále náročný
Španielskym tímom pomáhajú v boji proti požiarom aj hasičské lietadlá z Talianska a Portugalska.
Autor TASR
Madrid 26. júla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v nedeľu vyhlásil, že jeho krajinu čakajú v súvislosti s bojom proti lesným požiarom ťažké hodiny, a to aj napriek tomu, že tamojšie úrady zaznamenali pozitívny vývoj pri zvládaní plameňov v okolí hlavného mesta Madrid. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Je pravda, že nás čakajú ťažké hodiny, ale informácie, ktoré sme tu dostali..., naznačujú, že noc bola z hľadiska postupu požiaru, zamedzenia jeho šírenia a úsilia hasičov veľmi pozitívna,“ povedal Sánchez novinárom počas návštevy provincie Ávila západne od Madridu, ktorú požiare postihli tiež.
Táto katastrofa musí podľa jeho slov viesť k „významnému verenému paktu o klimatickej kríze“, ktorý by zosúladil činnosť centrálnej vlády a administratív jednotlivých regiónov. Podľa AFP takýto návrh presadzoval už pred vypuknutím požiarov.
Španielskym tímom pomáhajú v boji proti požiarom aj hasičské lietadlá z Talianska a Portugalska. Ich úsilie však komplikujú poveternostné podmienky.
Požiare v okolí Madridu vyhnali z domovov už približne 60.000 ľudí, zatiaľ čo ďalších 15.000 bolo evakuovaných z domovov v dôsledku ďalšieho požiaru v provincii Castellóne vo Valencijskom spoločenstve.
„Je pravda, že nás čakajú ťažké hodiny, ale informácie, ktoré sme tu dostali..., naznačujú, že noc bola z hľadiska postupu požiaru, zamedzenia jeho šírenia a úsilia hasičov veľmi pozitívna,“ povedal Sánchez novinárom počas návštevy provincie Ávila západne od Madridu, ktorú požiare postihli tiež.
Táto katastrofa musí podľa jeho slov viesť k „významnému verenému paktu o klimatickej kríze“, ktorý by zosúladil činnosť centrálnej vlády a administratív jednotlivých regiónov. Podľa AFP takýto návrh presadzoval už pred vypuknutím požiarov.
Španielskym tímom pomáhajú v boji proti požiarom aj hasičské lietadlá z Talianska a Portugalska. Ich úsilie však komplikujú poveternostné podmienky.
Požiare v okolí Madridu vyhnali z domovov už približne 60.000 ľudí, zatiaľ čo ďalších 15.000 bolo evakuovaných z domovov v dôsledku ďalšieho požiaru v provincii Castellóne vo Valencijskom spoločenstve.